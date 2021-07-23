聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄男騎士凌晨疑自撞路燈傷重身亡 妻帶3幼兒悲痛到場
高雄市湖內區一名高姓男子今天凌晨近2點騎機車從岡山返回湖內家中行經高11線道路，疑似自撞路燈倒地頭部重創，現場零件散落一地，駕轎車路過的海軍退伍蔡姓夫妻發現高男，緊急通報警消並先為高男急救，高男到院前傷重不治，他妻子獲報帶3名幼兒衝忙趕到現場，焦急等救護人員急救。
據了解，高姓男子（33歲）在岡山某間螺絲工廠工作，與太太育有3名幼童，平時晚上5、6點下班，偶爾會加班，工作往返都是走高11線，高男昨晚下班後並沒有說要去哪裡，疑似騎機車撞倒地後重傷，直到駕車路過的蔡姓夫妻發現報案，蔡姓夫妻查看高男狀況時，高還有意識，以眼神示意蔡男幫忙聯繫家屬。
高妻接獲電話帶著3名幼童趕到現場，見高男倒臥血泊中，機車也撞爛，焦急在一旁等待急救。高男額頭有撕裂傷、右手腫脹變形、腹部挫傷、耳鼻出血，到院前沒有呼吸心跳，經急救還是傷重不治。高妻到派出所時神情哀戚，希望警方盡力調查釐清真相。
警方初步研判，高男沿著高11線道由南往北方向行駛途中，疑因不明原因撞擊路燈，才引發這起意外事故，目前現場已排除，因該路段位處偏遠沒有監視器，相關跡證後續送交通大隊進行事故分析，對於高男是否酒駕，醫院已進行血液採樣，約3天後才有結果，高男詳細死因已報請檢察官相驗釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言