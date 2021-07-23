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浪漫異國戀曲攏是假 中年婦戀「葉門軍醫」遇上警夢醒
「跨國戀愛、假交友、真詐財」是常見的詐騙手法，屏東縣潮州警分局中山路派出所警員江家德及洪嘉威前天執行巡邏勤務時，接獲潮州鎮新生路郵局行員來電，表示有婦人要境外匯款疑似遭網路詐騙，警方趕到現場向準備匯款的簡姓婦人說明，及時阻詐，也喚醒婦人的浪漫異國戀曲夢。
警方到場詢問簡姓婦人匯款用途時，對方起初支吾其詞，還說「不用你們擔心啦，我不會受騙的，因為才匯出新台幣1萬元，也不是很多錢！」，員警不斷耐心勸說，簡女終於卸下心防，吐露在數月前透過交友網站認識在葉門擔任軍醫的男友且已論及婚嫁，男友原欲搭機前來台灣和她會面，卻被海關扣留行李，需支付1萬元才能放行，請她轉匯現金應急。
警方聽完就知道是「跨國戀愛、假交友、真詐財」的老梗，說明近期跨國網路愛情詐騙層出不窮，現在對方希望匯1萬元，鬆懈戒心，之後沒完沒了；簡女聽完警方的說明後才恍然大悟，從異國戀美夢中驚醒，停止匯款動作，保住積蓄。
潮州分局長黃國源說，詐騙手法層出不窮，再次呼籲民眾透過交友APP或是網路平臺認識朋友，談到金錢時ㄧ定要提高警覺，若遇類似網路交友的情況時，應特別注意，避免成為詐騙集團的肥羊，如有任何疑問也歡迎撥打反詐騙諮詢專線165查詢，或親至當地派出所請警察查證。
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