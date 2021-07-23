風雨中23歲外送妹太累記憶斷片 警尋獲機車她噴淚致謝

台中市李姓女外送員風雨中敬業送餐，擔心餐點遭雨淋濕，匆忙停車後揹著餐袋送餐，回來苦尋不著機車，心急報警。警方以同心圓方式在50公尺外找到機車，李女瞬間落淚說她工作太累，忘記停車地點，感謝警方找到愛車，否則其他外送餐點真不知該如何送達。

本周日傍晚6時許，23歲李姓女外送員風雨中接單送餐，大雨滂沱她急著將機車停在西區長春街上，自己奔著餐袋徒步送餐，未料送餐結束她找不到當初停放機車的位置，就這樣在現場找了許久，只好報警。

李女見第一警分局公益所警員王俊奇到場，心急說，「我還有其他餐點要外送，沒有機車怎麼辦？」王員安撫李女情緒，並透過行車系統查詢，查出最後外送員送餐位置在西區長春街一帶，以同心圓徒步方式擴大找尋，終於在離原本送餐位置50公尺處尋獲機車。

「謝謝你…幫我找到機車！不然後面的餐點不知道該怎麼辦了？」李女看到愛車難掩喜悅哭了出來，並解釋自己應該是工作太累，記憶一時斷片忘記機車停放位置，非常感謝警方協助找到機車。