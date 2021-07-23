快訊

蘇貞昌：三級警戒7月27日降為二級警戒

震撼！王文淵交棒 王家全面退出台塑四寶第一線經營

聽新聞
test
0:00 / 0:00

風雨中23歲外送妹太累記憶斷片 警尋獲機車她噴淚致謝

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導

台中市李姓女外送員風雨中敬業送餐，擔心餐點遭雨淋濕，匆忙停車後揹著餐袋送餐，回來苦尋不著機車，心急報警。警方以同心圓方式在50公尺外找到機車，李女瞬間落淚說她工作太累，忘記停車地點，感謝警方找到愛車，否則其他外送餐點真不知該如何送達。

本周日傍晚6時許，23歲李姓女外送員風雨中接單送餐，大雨滂沱她急著將機車停在西區長春街上，自己奔著餐袋徒步送餐，未料送餐結束她找不到當初停放機車的位置，就這樣在現場找了許久，只好報警。

李女見第一警分局公益所警員王俊奇到場，心急說，「我還有其他餐點要外送，沒有機車怎麼辦？」王員安撫李女情緒，並透過行車系統查詢，查出最後外送員送餐位置在西區長春街一帶，以同心圓徒步方式擴大找尋，終於在離原本送餐位置50公尺處尋獲機車。

「謝謝你…幫我找到機車！不然後面的餐點不知道該怎麼辦了？」李女看到愛車難掩喜悅哭了出來，並解釋自己應該是工作太累，記憶一時斷片忘記機車停放位置，非常感謝警方協助找到機車。

警員王俊奇提醒，民眾停車時可用手機照相，尋找醒目標的物為基準，將周遭建築物特徵拍照留存，避免苦尋不著車輛，停放車輛時務必拔取鑰匙並上鎖，注意車輛的防盜保管，盡可能停放在燈光明亮及有監視器處所。

外送員李女(右)大雨中敬業急忙送餐，忘記機車停放處，所幸警員王俊奇(左)以同心圓方式尋獲李女機車。記者林佩均／翻攝
外送員李女(右)大雨中敬業急忙送餐，忘記機車停放處，所幸警員王俊奇(左)以同心圓方式尋獲李女機車。記者林佩均／翻攝
外送員李女(右)大雨中敬業急忙送餐，忘記機車停放處，所幸警員王俊奇(左)以同心圓方式尋獲李女機車。記者林佩均／翻攝
外送員李女(右)大雨中敬業急忙送餐，忘記機車停放處，所幸警員王俊奇(左)以同心圓方式尋獲李女機車。記者林佩均／翻攝

外送員 監視器

延伸閱讀

被炸雞店耽誤的小說家？外送菜單寫成連載小說 網讚快出書

外帶自取79折餐點也縮水？ 網曝店家「自砸招牌」暗黑真相

外送平台也能買菜送蔥！foodpanda推北市傳統市場外送

黃西田愛女自告奮勇外送 突發送愛驚魂記

相關新聞

6歲童站機車踏板遭撞亡 急診醫：孩子不是你的安全氣囊

衛福部台中醫院急診室醫師韓振宇說，今年2月，一名6歲男童站在機車踏板由父親載出門遇貨車追撞，男童前胸撞上機車龍頭導致嚴重...

國研院海研中心副工程師觸電原因找到了 是電燈線漏電

國家實驗研究院台灣海洋科技研究中心李姓副工程師昨午在高捷北機廠租借場地執行作業時不慎觸電，送醫搶救所幸恢復生命徵象，高雄...

屏東九如工地擋土牆突崩塌 2工人被活埋其中1人送醫不治

屏東縣九如鄉後庄路16巷內一處私人工地昨天下午進行擋土牆施作工程時，大片土石突然崩塌，現場2人工人慘遭土石活埋，在場同事...

高雄男騎士凌晨疑自撞路燈傷重身亡 妻帶3幼兒悲痛到場

高雄市湖內區一名高姓男子今天凌晨近2點騎機車從岡山返回湖內家中行經高11線道路，疑似自撞路燈倒地頭部重創，現場零件散落一...

浪漫異國戀曲攏是假 中年婦戀「葉門軍醫」遇上警夢醒

「跨國戀愛、假交友、真詐財」是常見的詐騙手法，屏東縣潮州警分局中山路派出所警員江家德及洪嘉威前天執行巡邏勤務時，接獲潮州...

風雨中23歲外送妹太累記憶斷片 警尋獲機車她噴淚致謝

台中市李姓女外送員風雨中敬業送餐，擔心餐點遭雨淋濕，匆忙停車後揹著餐袋送餐，回來苦尋不著機車，心急報警。警方以同心圓方式...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。