6歲童站機車踏板遭撞亡 急診醫：孩子不是你的安全氣囊

急診室醫師韓振宇呼籲，家長騎車載孩子出門，謹記「三不原則」，「不」能站踏板、「不」能加座椅及「不」能用揹巾，避免憾事發生。圖／衛福部台中醫院提供

衛福部台中醫院急診室醫師韓振宇說，今年2月，一名6歲男童站在機車踏板由父親載出門遇貨車追撞，男童前胸撞上機車龍頭導致嚴重創傷，經送醫搶救仍不治；他呼籲，疫情趨緩，家長騎車載孩子出門，不管前揹，站車前腳踏墊都相當危險，宛如人肉安全氣囊，首當其衝。「孩子不是你的安全氣囊」，謹記「三不原則」，「不」能站踏板、「不」能加座椅及「不」能用揹巾，避免憾事發生。

韓振宇說，這名6歲男童送到急診室時，整片前胸瘀青，兩側大腿變形，呈現休克與呼吸衰竭，經插管並安排緊急輸血、做一系列檢查等3小時緊急搶救後仍因傷重宣告不治。經了解，男童由父親騎車載遭貨車追撞，由於男童站在機車踏板上，產生巨大撞擊，前胸碰撞機車龍頭，才導致嚴重創傷。

韓振宇指出，兒童不是大人的縮小版，生理，發育或生長上跟大人有相當大的差異，小兒頭部外傷是所有家中大人最擔心的事情，常見輕微腦震盪，頭皮血腫與頭皮撕裂傷，如果發生傷口持續流血、持續嘔吐、甚至有頭痛、嗜睡，喚不醒時應立即就醫。

韓振宇說明，兒童的肋骨柔軟且有彈性，胸部重大外傷易造成氣血胸或橫膈破裂。兒童腹壁肌肉薄弱、脂肪少，無法有效保護內臟，在加上肝臟、胰臟等器官相對體積較大，因此腹部受鈍傷易造成大出血，常常還沒送到醫院就休克死亡。

他提醒，若兒童車禍受傷，先注意現場安全，放置警告標示。若能自行移動就盡快移到安全地方，以免受到二次傷害；如果無法自行移動，意識清楚者，表示可能有骨折或其他內傷，先不要移動傷者，讓傷者自行採取舒服的姿勢等待救援；如果意識不清且沒有呼吸心跳，可以開始執行心肺復甦；如果有明顯出血點，可協助加壓止血，把握黃金時間搶救。