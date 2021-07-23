台南計程車自撞路口號誌燈桿 司機自稱昨天打疫苗頭暈

台南市警一分局據報後派出員警到場指揮交通，並通報交通警察大隊拖吊車將計程車拖至路旁停車格內，排除路況。記者邵心杰／攝影 台南市東區文化一街及文化三街路口，今天上午8時25分發生一起車禍，50歲李姓計程車駕駛疑右前輪爆胎，失控撞上路口號誌燈桿，車頭重創，致機油箱破裂漏油，路面留下大片油漬，頭部重擊擋風玻璃，他表示，昨天施打疫苗後身體不適，有些頭暈，身體多處擦傷，幸無大礙，台南市警一分局指出，肇事原因仍需進一步調查。

車禍現場旁建築工地看管人員表示，「碰！」聽到巨響後，他探頭一看，發現一輛計程車自撞路口號誌燈桿，不久救護車抵達後，救護人員協助將司機扶下車來，司機好像有點頭暈，坐上救護車送醫。據調查，李姓司機身體多處擦傷，並未酒駕，送醫後並無大礙。