聽新聞
test
0:00 / 0:00
台南計程車自撞路口號誌燈桿 司機自稱昨天打疫苗頭暈
台南市東區文化一街及文化三街路口，今天上午8時25分發生一起車禍，50歲李姓計程車駕駛疑右前輪爆胎，失控撞上路口號誌燈桿，車頭重創，致機油箱破裂漏油，路面留下大片油漬，頭部重擊擋風玻璃，他表示，昨天施打疫苗後身體不適，有些頭暈，身體多處擦傷，幸無大礙，台南市警一分局指出，肇事原因仍需進一步調查。
車禍現場旁建築工地看管人員表示，「碰！」聽到巨響後，他探頭一看，發現一輛計程車自撞路口號誌燈桿，不久救護車抵達後，救護人員協助將司機扶下車來，司機好像有點頭暈，坐上救護車送醫。據調查，李姓司機身體多處擦傷，並未酒駕，送醫後並無大礙。
事故現場，計程車右前輪爆胎，右前車頭撞毀，機油箱破裂漏油，路面留下大片油漬，台南市警一分局據報後派出員警到場指揮交通，並通報交通警察大隊拖吊車將計程車拖至路旁停車格內，及請環保單位清除路面油漬，1個小時後排除路況，恢復正常通車。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言