快訊

蘇貞昌：三級警戒7月27日降為二級警戒

震撼！王文淵交棒 王家全面退出台塑四寶第一線經營

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南計程車自撞路口號誌燈桿 司機自稱昨天打疫苗頭暈

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南市警一分局據報後派出員警到場指揮交通，並通報交通警察大隊拖吊車將計程車拖至路旁停車格內，排除路況。記者邵心杰／攝影
台南市警一分局據報後派出員警到場指揮交通，並通報交通警察大隊拖吊車將計程車拖至路旁停車格內，排除路況。記者邵心杰／攝影
台南市東區文化一街及文化三街路口，今天上午8時25分發生一起車禍，50歲李姓計程車駕駛疑右前輪爆胎，失控撞上路口號誌燈桿，車頭重創，致機油箱破裂漏油，路面留下大片油漬，頭部重擊擋風玻璃，他表示，昨天施打疫苗後身體不適，有些頭暈，身體多處擦傷，幸無大礙，台南市警一分局指出，肇事原因仍需進一步調查。

車禍現場旁建築工地看管人員表示，「碰！」聽到巨響後，他探頭一看，發現一輛計程車自撞路口號誌燈桿，不久救護車抵達後，救護人員協助將司機扶下車來，司機好像有點頭暈，坐上救護車送醫。據調查，李姓司機身體多處擦傷，並未酒駕，送醫後並無大礙。

事故現場，計程車右前輪爆胎，右前車頭撞毀，機油箱破裂漏油，路面留下大片油漬，台南市警一分局據報後派出員警到場指揮交通，並通報交通警察大隊拖吊車將計程車拖至路旁停車格內，及請環保單位清除路面油漬，1個小時後排除路況，恢復正常通車。

事故現場，計程車右前輪爆胎，右前車頭撞毀，機油箱破裂漏油，路面留下大片油漬。記者邵心杰／攝影
事故現場，計程車右前輪爆胎，右前車頭撞毀，機油箱破裂漏油，路面留下大片油漬。記者邵心杰／攝影
台南市消防局救護車抵達現場，小黃司機自稱，昨天施打疫苗後身體不適，有些頭暈，身體多處擦傷，所幸送醫並無大礙。記者邵心杰／翻攝
台南市消防局救護車抵達現場，小黃司機自稱，昨天施打疫苗後身體不適，有些頭暈，身體多處擦傷，所幸送醫並無大礙。記者邵心杰／翻攝

計程車 漏油

延伸閱讀

泰國爆首例混打疫苗死亡！39歲女老師接種隔天猝死

圖表／疫苗對印度變種病毒有足夠保護力？老人、孕婦、慢性病患該不該打疫苗？ 專家詳解常見問題！

影／批王必勝沒貢獻 柯文哲嗆：收垃圾打疫苗都我們

7旬獨居婦兩周前打疫苗陳屍家中 女兒要求解剖

相關新聞

6歲童站機車踏板遭撞亡 急診醫：孩子不是你的安全氣囊

衛福部台中醫院急診室醫師韓振宇說，今年2月，一名6歲男童站在機車踏板由父親載出門遇貨車追撞，男童前胸撞上機車龍頭導致嚴重...

國研院海研中心副工程師觸電原因找到了 是電燈線漏電

國家實驗研究院台灣海洋科技研究中心李姓副工程師昨午在高捷北機廠租借場地執行作業時不慎觸電，送醫搶救所幸恢復生命徵象，高雄...

屏東九如工地擋土牆突崩塌 2工人被活埋其中1人送醫不治

屏東縣九如鄉後庄路16巷內一處私人工地昨天下午進行擋土牆施作工程時，大片土石突然崩塌，現場2人工人慘遭土石活埋，在場同事...

高雄男騎士凌晨疑自撞路燈傷重身亡 妻帶3幼兒悲痛到場

高雄市湖內區一名高姓男子今天凌晨近2點騎機車從岡山返回湖內家中行經高11線道路，疑似自撞路燈倒地頭部重創，現場零件散落一...

浪漫異國戀曲攏是假 中年婦戀「葉門軍醫」遇上警夢醒

「跨國戀愛、假交友、真詐財」是常見的詐騙手法，屏東縣潮州警分局中山路派出所警員江家德及洪嘉威前天執行巡邏勤務時，接獲潮州...

風雨中23歲外送妹太累記憶斷片 警尋獲機車她噴淚致謝

台中市李姓女外送員風雨中敬業送餐，擔心餐點遭雨淋濕，匆忙停車後揹著餐袋送餐，回來苦尋不著機車，心急報警。警方以同心圓方式...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。