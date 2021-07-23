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國研院海研中心副工程師觸電原因找到了 是電燈線漏電
國家實驗研究院台灣海洋科技研究中心李姓副工程師昨午在高捷北機廠租借場地執行作業時不慎觸電，送醫搶救所幸恢復生命徵象，高雄市勞工局派員釐清肇因，初判是現場電燈電源線損壞漏電，已勒令現場停工，並將依法對雇主開罰，最高可處30萬罰鍰。
高雄市勞工局今早表示，初步研判，應是作業現場電燈電源線損壞漏電，造成李姓工程師作業時發生感電災害，已要求現場停工，針對雇主違反職業安全衛生法第6條第1項部分，可處3萬到30萬元罰鍰。
國研院台灣海洋科研中心昨午3點多保養水下遙控無人機器人時，李姓副工程師疑似為撿拾工具不慎觸電，同事見他倒地，通報119救護，當時沒下雨、地板乾燥。勞工局獲報，由勞檢處派員到場釐清肇因。李男右手腕有一小傷口，送醫後約在傍晚5點半恢復呼吸心跳。
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