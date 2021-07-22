快訊

黃曙光愛將高嘉濱退伍 黑鷹生還者黃佑民接艦指部

烟花颱風竟還停在原地！氣象局曝原因 風雨仍會變強

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國研院男副工程師疑觸電倒地 高市勞工局勒令停工

聯合報 / 記者陳玫伶徐如宜徐白櫻／高雄即時報導

國家實驗研究院台灣海洋科技研究中心一名43歲李姓副工程師今天下午於高捷北機廠租借場地執行作業時，疑似撿拾掉落的工具不慎觸電，一度失去呼吸心跳，經送醫搶救目前已恢復生命徵象，但尚不穩定持續急救中。高雄市勞工局表示，勞檢處已派員到場釐清肇因，作業現場先勒令停工。

據了解，李男疑似為撿拾工具不慎觸電，李男同事見他倒地，通報119並緊急進行心肺復甦術直到救護車到場，當時現場沒有下雨、地板乾燥，李男同事接觸李男時沒有觸電，目前現場已拉封鎖線警戒。

據指，李男右手腕有一小傷口，送醫後於晚間5點半左右恢復呼吸心跳，但意識不清、生命徵象不穩定，醫院持續急救中。

勞工局表示，國研院台灣海洋科研中心今天下午3時許執行保養水下遙控無人機器人作業時，李姓副工程師疑似感電，勞工局獲報，勞檢處立即派員到場，作業現場先予以勒令停工，待釐清肇因後將依職業安全衛生法辦理。

高雄捷運公司指出，位於岡山的北機場房腹地寬廣，事發場地為「財團法人國家實驗研究院台灣海洋科技研究中心」向高捷承租使用，疑似觸電者為該中心相關人員，不是高捷北機廠員工，事故發生後由該中心通知救護車送往義大醫院救治，目前高捷已到現場進行了解。

國研院海洋中心一名李姓副工程師今天下午執行作業時，疑似不慎觸電送醫搶救，現場拉封鎖線警戒。記者陳玫伶／翻攝
國研院海洋中心一名李姓副工程師今天下午執行作業時，疑似不慎觸電送醫搶救，現場拉封鎖線警戒。記者陳玫伶／翻攝
國研院海洋中心一名李姓副工程師今天下午執行作業時，疑似不慎觸電送醫搶救，高市勞工局派員到場釐清。圖／高雄市勞工局提供
國研院海洋中心一名李姓副工程師今天下午執行作業時，疑似不慎觸電送醫搶救，高市勞工局派員到場釐清。圖／高雄市勞工局提供
國研院海洋中心一名李姓副工程師今天下午執行作業時，疑似不慎觸電倒地，同事見狀急救。記者陳玫伶／翻攝
國研院海洋中心一名李姓副工程師今天下午執行作業時，疑似不慎觸電倒地，同事見狀急救。記者陳玫伶／翻攝
國研院海洋中心一名李姓副工程師今天下午於高捷北機廠承租場地執行作業時，疑似不慎觸電送醫搶救。記者陳玫伶／攝影
國研院海洋中心一名李姓副工程師今天下午於高捷北機廠承租場地執行作業時，疑似不慎觸電送醫搶救。記者陳玫伶／攝影

高捷 勞工局

延伸閱讀

高捷北機廠觸電意外釀1傷 高市勒令國研院停工

國研院海洋中心研究員高捷北機廠內觸電 送醫後恢復生命徵象

IKEA前員工出境疑確診 高市匡列225人均陰性

高市助畢業生疫下求職 逾800個產業園區職缺宅配到家

相關新聞

國研院男副工程師疑觸電倒地 高市勞工局勒令停工

國家實驗研究院台灣海洋科技研究中心一名43歲李姓副工程師今天下午於高捷北機廠租借場地執行作業時，疑似撿拾掉落的工具不慎觸...

心情差就動粗？他抓男嬰「拉大腿到頭」釀螺旋狀骨折

台北市內湖區陳姓男子，去年11月獨自在家照顧女友的兒子，不滿剛出生5個月的男嬰躁動，因心情不好就涉嫌抓起男嬰，使出蠻力把...

影／又是台64線！5車連環撞 駕駛心有餘悸

台64線21日又傳出有連環車禍，西向八里匣道處中午左右發生5車連環追撞意外，所幸沒人受傷，清查現場共有2輛聯結車、1輛砂...

影／中颱烟花風力發威 拖板車保麗龍飛散台74線車道

中度颱風烟花靠近，今天全台明顯感受風強雨勢，下午4點多，台74線中彰快處道路潭子往西屯方向(東往西)18K處，一輛載貨拖...

台74線17K處拖板車散落物品 至少波及兩車道回堵

台74線中彰快處道路潭子往西屯方向(東往西)17K處，今天下午4點半，一輛拖板車架上貨運物品散落，至少波及兩車道，造成後...

養殖蝦農不滿鴛鴦盜偷剪電線 7人圍毆釀1死1傷

高市夫妻檔廖姓男子與潘姓女子今清晨到屏東縣九如鄉大坵河堤旁偷剪電線，電線被剪掉後，附近蝦農養殖戶裝設不斷電系統發出簡訊通...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。