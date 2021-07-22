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國研院男副工程師疑觸電倒地 高市勞工局勒令停工
國家實驗研究院台灣海洋科技研究中心一名43歲李姓副工程師今天下午於高捷北機廠租借場地執行作業時，疑似撿拾掉落的工具不慎觸電，一度失去呼吸心跳，經送醫搶救目前已恢復生命徵象，但尚不穩定持續急救中。高雄市勞工局表示，勞檢處已派員到場釐清肇因，作業現場先勒令停工。
據了解，李男疑似為撿拾工具不慎觸電，李男同事見他倒地，通報119並緊急進行心肺復甦術直到救護車到場，當時現場沒有下雨、地板乾燥，李男同事接觸李男時沒有觸電，目前現場已拉封鎖線警戒。
據指，李男右手腕有一小傷口，送醫後於晚間5點半左右恢復呼吸心跳，但意識不清、生命徵象不穩定，醫院持續急救中。
勞工局表示，國研院台灣海洋科研中心今天下午3時許執行保養水下遙控無人機器人作業時，李姓副工程師疑似感電，勞工局獲報，勞檢處立即派員到場，作業現場先予以勒令停工，待釐清肇因後將依職業安全衛生法辦理。
高雄捷運公司指出，位於岡山的北機場房腹地寬廣，事發場地為「財團法人國家實驗研究院台灣海洋科技研究中心」向高捷承租使用，疑似觸電者為該中心相關人員，不是高捷北機廠員工，事故發生後由該中心通知救護車送往義大醫院救治，目前高捷已到現場進行了解。
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