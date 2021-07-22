高捷北機廠觸電意外釀1傷 高市勒令國研院停工

高雄捷運北機廠廠房今天發生觸電意外，造成一名國研院男性副工程師觸電，送醫急救後已經恢復生命跡象。高雄市勞工局表示，作業現場已勒令停工，待釐清肇因後依法辦理。

高雄捷運北機廠廠房今天下午4時發生觸電意外，國家實驗研究院台灣海洋科技研究中心執行保養水下遙控無人機器人作業時，43歲李姓副工程師疑似因為觸電，一度無呼吸心跳，送往義大醫院急救後，現在已恢復生命跡象。

高雄捷運公司表示，觸電發生在高捷北機廠，受傷人員非高捷公司人員，為國家實驗研究院台灣海洋科技研究中心人員。事發當時，對方單位正向高捷承租閒置廠房進行作業，目前高捷已到現場進行了解。

對本次意外，高雄市勞工局接獲通報後，由勞檢處派員到場，作業現場先予勒令停工，待檢查釐清肇因後，續依職業安全衛生法辦理。

本案為高雄這週第二起觸電意外。鳳山一名婦人19日冒雨行經鳳山三民路郵局對面停車場時倒地不起，送醫後仍未脫險。高雄市工務局表示，前往檢測路燈並無漏電情形，台電人員事發當時量測路燈旁停車場欄杆，顯示有漏電現象，後續將詳細檢測以釐清事故原因。