快訊

黃曙光愛將高嘉濱退伍 黑鷹生還者黃佑民接艦指部

烟花颱風竟還停在原地！氣象局曝原因 風雨仍會變強

高捷北機廠觸電意外釀1傷 高市勒令國研院停工

中央社 / 高雄22日電

高雄捷運北機廠廠房今天發生觸電意外，造成一名國研院男性副工程師觸電，送醫急救後已經恢復生命跡象。高雄市勞工局表示，作業現場已勒令停工，待釐清肇因後依法辦理。

高雄捷運北機廠廠房今天下午4時發生觸電意外，國家實驗研究院台灣海洋科技研究中心執行保養水下遙控無人機器人作業時，43歲李姓副工程師疑似因為觸電，一度無呼吸心跳，送往義大醫院急救後，現在已恢復生命跡象。

高雄捷運公司表示，觸電發生在高捷北機廠，受傷人員非高捷公司人員，為國家實驗研究院台灣海洋科技研究中心人員。事發當時，對方單位正向高捷承租閒置廠房進行作業，目前高捷已到現場進行了解。

對本次意外，高雄市勞工局接獲通報後，由勞檢處派員到場，作業現場先予勒令停工，待檢查釐清肇因後，續依職業安全衛生法辦理。

本案為高雄這週第二起觸電意外。鳳山一名婦人19日冒雨行經鳳山三民路郵局對面停車場時倒地不起，送醫後仍未脫險。高雄市工務局表示，前往檢測路燈並無漏電情形，台電人員事發當時量測路燈旁停車場欄杆，顯示有漏電現象，後續將詳細檢測以釐清事故原因。

高捷 捷運 高雄市

延伸閱讀

國研院海洋中心研究員高捷北機廠內觸電 送醫後恢復生命徵象

IKEA前員工出境疑確診 高市匡列225人均陰性

鳳山女子涉水觸電命危 鄭照新酸：市府螺絲還在嗎？

女子涉水觸電 高市警：漏電肇事來源尚待追查

相關新聞

國研院男副工程師疑觸電倒地 高市勞工局勒令停工

國家實驗研究院台灣海洋科技研究中心一名43歲李姓副工程師今天下午於高捷北機廠租借場地執行作業時，疑似撿拾掉落的工具不慎觸...

心情差就動粗？他抓男嬰「拉大腿到頭」釀螺旋狀骨折

台北市內湖區陳姓男子，去年11月獨自在家照顧女友的兒子，不滿剛出生5個月的男嬰躁動，因心情不好就涉嫌抓起男嬰，使出蠻力把...

影／又是台64線！5車連環撞 駕駛心有餘悸

台64線21日又傳出有連環車禍，西向八里匣道處中午左右發生5車連環追撞意外，所幸沒人受傷，清查現場共有2輛聯結車、1輛砂...

影／中颱烟花風力發威 拖板車保麗龍飛散台74線車道

中度颱風烟花靠近，今天全台明顯感受風強雨勢，下午4點多，台74線中彰快處道路潭子往西屯方向(東往西)18K處，一輛載貨拖...

台74線17K處拖板車散落物品 至少波及兩車道回堵

台74線中彰快處道路潭子往西屯方向(東往西)17K處，今天下午4點半，一輛拖板車架上貨運物品散落，至少波及兩車道，造成後...

養殖蝦農不滿鴛鴦盜偷剪電線 7人圍毆釀1死1傷

高市夫妻檔廖姓男子與潘姓女子今清晨到屏東縣九如鄉大坵河堤旁偷剪電線，電線被剪掉後，附近蝦農養殖戶裝設不斷電系統發出簡訊通...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。