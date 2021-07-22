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心情差就動粗？他抓男嬰「拉大腿到頭」釀螺旋狀骨折

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

台北市一名陳姓男子，去年11月獨自在家照顧女友的兒子，只因不滿男嬰躁動，涉嫌抓起男嬰，使出蠻力把大腿拉到頭部位置，導致男嬰右股「螺旋狀骨折」。示意圖／ingimage
台北市一名陳姓男子，去年11月獨自在家照顧女友的兒子，只因不滿男嬰躁動，涉嫌抓起男嬰，使出蠻力把大腿拉到頭部位置，導致男嬰右股「螺旋狀骨折」。示意圖／ingimage

北市內湖區陳姓男子，去年11月獨自在家照顧女友的兒子，不滿剛出生5個月的男嬰躁動，因心情不好就涉嫌抓起男嬰，使出蠻力把大腿拉到頭部位置，導致男嬰右股「螺旋狀骨折」。士林地檢署偵結，依照傷害等罪嫌起訴，並建議依兒童及少年福利與權益保障法加重其刑。

起訴指出，27歲陳男和22歲女友同住，家中還有女友的5個月大孩子，陳涉嫌在109年11月24日上午7時許，獨自在家照顧小孩，因孩子躁動、心情不佳，涉嫌故意傷害男嬰，把大腿拉到頭部位置，導致右股螺旋狀骨折，且周圍軟組織腫脹，男嬰哭鬧不停，隨後陳男送男嬰至三軍總醫院急救，經醫院通報市府家暴暨性侵害防治中心，全案依法送辦。

陳男坦承，在家裡拉傷小孩，堅稱「我是不小心傷他」。男嬰母親林女稱，當時不在家，兒子傷勢可能是陳男造成的。

檢方依照急診病醫護紀錄、病例，男嬰受傷照片，也詢問台大醫院的外院機關之回覆意見表，認定陳男涉犯成年人故意對兒童犯傷害罪，並建議依兒少年法加重其刑。男嬰母親也遭台北市政府移送法辦，但檢方難認她有傷害行為，犯罪嫌疑不足，獲不起訴處分。

北市 骨折 家暴

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