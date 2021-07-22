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養殖蝦農不滿鴛鴦盜偷剪電線 7人圍毆釀1死1傷

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導

高市夫妻檔廖姓男子與潘姓女子今清晨到屏東縣九如鄉大坵河堤旁偷剪電線，電線被剪掉後，附近蝦農養殖戶裝設不斷電系統發出簡訊通知，陳姓蝦農收到簡訊後，打電話給親友後，陸續趕到現場，與偷電線夫妻檔發生衝突，廖男死亡，潘女多處骨折。警方在現場發現，陳姓蝦農關心何時能復電，將陳帶回詢問後，突破心防，陳才坦承，警方追查出，陳的兒子、陳的胞弟與同村村民，全案共7人涉案，警詢後依殺人罪移送屏東地檢署偵辦。

高雄鴛鴦盜夫妻44歲廖姓男子、46歲潘姓女子，今凌晨2點從高雄到屏東縣九如鄉大坵河堤旁，兩人剪完電線，附近養殖戶裝設不斷電系統發簡訊通知。50歲陳姓蝦農接到被停電的簡訊通知後，在群組說，電線可能被偷了，陳載著19歲兒子到現場，之後47歲陳的胞弟也趕到場，還有同村莊的李姓男子等共7人到場，現場5輛車，雙方發生衝突碰撞，車輛圍堵鴛鴦盜去路。

竊嫌夫妻檔廖男、潘女駕駛的黑色汽車，駕駛座安全氣囊爆開，車燈遭撞毀，雙方衝突，對方稱請夫妻倆下車，潘女稱，對方將他們拖下車。

屏東縣消防局今天4點15分接獲報案，趕到現場，潘女稱發生車禍，潘女左側多處骨折，廖男到院前死亡，警方展開偵辦。陳姓蝦農在現場詢問警方何時可復電，警方深覺可疑，將陳帶回分局詢問，後來發現陳的手上有傷痕，陳起初稱是抓蝦受傷，後來才稱有與對方發生衝突。

警方追查涉案共5車8人，其中1人列為證人，有接到電話但未到場，現場查扣棍棒等物品，全案7人依殺人罪嫌移送屏東地檢署偵辦。

警方嚴正呼籲，民眾若發現不法，應立即撥打110報案專線，切勿動用私刑以身試法。

警方將主嫌陳姓蝦農（前）等7人依殺人罪嫌移送檢方偵辦。記者劉星君／攝影
警方將主嫌陳姓蝦農（前）等7人依殺人罪嫌移送檢方偵辦。記者劉星君／攝影
主嫌陳姓蝦農駕駛的藍色小貨車。記者劉星君／攝影
主嫌陳姓蝦農駕駛的藍色小貨車。記者劉星君／攝影
主嫌陳姓蝦農（右）駕駛藍色小貨車。記者劉星君／攝影
主嫌陳姓蝦農（右）駕駛藍色小貨車。記者劉星君／攝影

屏東縣 殺人

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