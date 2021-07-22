快訊

台新理專盜領3.47億 金管會重罰3000萬史上最重

疫苗到底能不能混打？醫師：政府應速斷速決

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疑未注意後照鏡死角 特斯拉變換車道致後車翻覆

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導

一輛特斯拉轎車今天下午行經國道1號南下218.5K彰化埤頭路段，疑因變換車道時未注意後車距離，擦撞造成後車翻覆，幸好車內3人繫安全帶，僅受輕傷，趕快爬出車子，警方已帶回特斯拉駕駛人偵訊。

警方調查，特斯拉轎車由北而南行駛，在218.5K彰化埤頭路段，從外側車道切入內側車道，跟後車發生擦撞，特斯拉繼續前行，但被擦撞的轎車翻覆四輪朝天，嚇壞後面的車輛，不是緊急剎車放慢速度以免追撞，就是變換車道通過。車禍很快被排除，沒影響交通。

翻車的轎車內有3人，駕駛人和兩名乘客沒受傷，解開安全帶後爬出車子，走到埤頭地磅站等待救援，彰化縣消防局埤頭分隊趕到，把3人送到醫院救治，幸好都是輕傷。特斯拉駕駛人未受傷，被國道警方帶回偵訊。

警方表示，後照鏡有死角，變換車道時，除了先打方向燈、看後照鏡，也最好再回頭看一下後面有沒有車輛緊隨，以免逕行變換車道造成擦撞；此外，車輛高速行駛之下遭撞擊，很可能緊張之下急踩煞車、用力握方向盤想轉彎，車輛容易因此打滑甚至翻覆，這時候盡量不要太用力踩煞車，放慢車速拉出安全距離緩煞較安全。

國道1號南下彰化埤頭路段，今天發生疑似變換車道擦撞後車造成翻覆的意外。圖／彰化踢爆網社群提供
國道1號南下彰化埤頭路段，今天發生疑似變換車道擦撞後車造成翻覆的意外。圖／彰化踢爆網社群提供

車道 特斯拉 國道

延伸閱讀

比特幣、乙太幣又飆！馬斯克說可能再接受比特幣付款

大陸汽車市場 外企加速深耕

和手機充電一樣方便！特斯拉推全新「滿電出門」套裝方案

馬斯克：特斯拉充電站今年準備開放他廠電動車使用

相關新聞

影／又是台64線！5車連環撞 駕駛心有餘悸

台64線21日又傳出有連環車禍，西向八里匣道處中午左右發生5車連環追撞意外，所幸沒人受傷，清查現場共有2輛聯結車、1輛砂...

高捷北機廠男研究員傳觸電意外 送醫後恢復生命徵象

高捷北機廠傳出觸電意外，一名43歲李姓男研究員今天下午疑似到倉庫拿器材不慎觸電，一度沒有呼吸心跳，由救護車送往義大醫院搶...

疑未注意後照鏡死角 特斯拉變換車道致後車翻覆

一輛特斯拉轎車今天下午行經國道1號南下218.5K彰化埤頭路段，疑因變換車道時未注意後車距離，擦撞造成後車翻覆，幸好車內...

影／耍帥逼車？機車失控扭扭扭 騎士重摔

桃園大溪7月19日發生一起交通事故，一輛汽車行經大溪員林路3段，後方一輛機車在長按喇叭後，突然超車切到汽車前方，沒想到才...

高雄市5男入住防疫旅館 深夜竟群聚開趴遭檢舉挨罰

高雄市三民區某家防疫旅館傳出隔離者違規群聚的誇張情事，5名相識的男子返台後同在防疫旅館隔離檢疫，深夜1點多群聚一房飲酒作...

5名搬運工未戴口罩朴子農會集散場搬貨全都錄 警方查獲

全台防疫三級還未解封，嘉義縣朴子市崁前里朴子農會貨物運送集散場前，昨天下午1點有民眾開車經過，目擊某貨運公司5名工人搬貨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。