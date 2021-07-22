疑未注意後照鏡死角 特斯拉變換車道致後車翻覆

一輛特斯拉轎車今天下午行經國道1號南下218.5K彰化埤頭路段，疑因變換車道時未注意後車距離，擦撞造成後車翻覆，幸好車內3人繫安全帶，僅受輕傷，趕快爬出車子，警方已帶回特斯拉駕駛人偵訊。

警方調查，特斯拉轎車由北而南行駛，在218.5K彰化埤頭路段，從外側車道切入內側車道，跟後車發生擦撞，特斯拉繼續前行，但被擦撞的轎車翻覆四輪朝天，嚇壞後面的車輛，不是緊急剎車放慢速度以免追撞，就是變換車道通過。車禍很快被排除，沒影響交通。

翻車的轎車內有3人，駕駛人和兩名乘客沒受傷，解開安全帶後爬出車子，走到埤頭地磅站等待救援，彰化縣消防局埤頭分隊趕到，把3人送到醫院救治，幸好都是輕傷。特斯拉駕駛人未受傷，被國道警方帶回偵訊。