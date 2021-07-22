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高雄市5男入住防疫旅館 深夜竟群聚開趴遭檢舉挨罰

聯合報 / 記者徐白櫻王昭月／高雄即時報導

高雄市三民區某家防疫旅館傳出隔離者違規群聚的誇張情事，5名相識的男子返台後同在防疫旅館隔離檢疫，深夜1點多群聚一房飲酒作樂，離譜行徑遭同旅館隔離者檢舉。市府衛生局指出，會依據離開房間的時間長短處10萬至100萬元不等罰鍰，全體住民已經被移至其他防疫旅館居住。

全高市目前有72家防疫旅館、4799房，昨日市府接獲民眾檢舉，一家位在三民區的防疫旅館入夜後旅館櫃檯無人值班，居家隔離者擅出房門，5名熟識的男子同聚一室喝酒喧嘩，聲音大到其他房客無法入眠，明顯違反不能擅出房門的檢疫規定。

市府下午召開防疫會議後記者會，衛生局簡任技正潘紹穎指出，會依據收到事證釐清，過程中若有違反居家檢疫，也就是離開房間，基本罰則為10至100萬元，若群聚屬實，不管在任何場域也會依法開罰；違反居家檢疫這部分，主管機關會送至集中檢疫所集中檢疫，其他程序也會立刻進行。

潘進一步解釋說，衛生局今天前往旅館了解，另針對監視畫面釐清情況，這家旅館在7月 21日凌晨1點左右，前後4人進出同一房間，此舉已違反居簡規範，會依據離開時間的長短處10萬至100萬元。此外，群聚事實要進一步釐清，至於旅館管理是否存在疏失或狀況，會請負責人意見陳述後決定是否裁罰；觀光局已要求立即改善，且將所有住民移至別的防疫旅館。

市長陳其邁表示，防疫規定沒有任何例外 大家務必配合。市府觀光局指出，昨日警方前往旅館調閱監視器畫面蒐證，今日會同衛生局人員登門稽查，是否違反防疫規定要由衛生局裁處，觀光局已要求業者立即改善門禁控管。

高雄市三民區一家防疫旅館，傳出居隔者群聚作樂的誇張情事。記者徐白櫻／翻攝
高雄市三民區一家防疫旅館，傳出居隔者群聚作樂的誇張情事。記者徐白櫻／翻攝

衛生局 防疫旅館 觀光局

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