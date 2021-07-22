5名搬運工未戴口罩朴子農會集散場搬貨全都錄 警方查獲

全台防疫三級還未解封，嘉義縣朴子市崁前里朴子農會貨物運送集散場前，昨天下午1點有民眾開車經過，目擊某貨運公司5名工人搬貨物未戴口罩，民眾用車上行車紀錄全都錄，向朴子警分局檢舉，警方調閱路口監視器追查，分別在上下午查獲5名未戴口罩工人，報警察局轉衛生局依違反傳染病防制法裁罰。

警方調查，有民眾昨天下午1點開車，經過朴子市竹村里朴子市農會貨物運送集散埸前馬路，發現有5名疑似搬運工人搬貨未戴口罩，到朴子派出所向員警舉發5名工人搬貨未戴口罩，提供行車記錄器拍攝影像指證。

朴子所員警在崁前里附近調閱路口監視器、訪查里內居民，發現遭檢舉臨時工正在台82線陸橋下裝載貨物，經提示檢舉影片，塗姓、葉姓及蔡姓等3人坦承為影片中未戴口罩者。

經到案3人指證，另2名身分不詳男子是2名葉姓男子，設籍雲林縣，員警下午前往北港鎮確認2名葉姓工人身分，經提示民眾舉發未戴口罩行車記錄器畫面，坦承因流汗將口罩拿下，他們見遭檢舉影像嚇一跳。