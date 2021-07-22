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聽信網友稱投資很賺 六旬婦急匯42萬幸警識破是詐騙
60歲張姓老婦在通訊軟體上遇到詐騙集團以投資為由要求匯款新台幣42萬元，所幸張婦匯款時遇到機警行員察覺有異，叫來警察苦口婆心勸說，才讓張婦驚覺「遇到詐騙」、取消匯款，成功保住血汗錢。
據了解，張婦平時獨居在家，前陣子通訊軟體Line上突然跳出一名女子要求加入好友，自稱名叫「蔣開馨」，張婦不疑有它便同意好友邀請。閒聊後，「蔣開馨」向張婦稱最近投資股票大賺，要張婦借錢給他「一起投資賺錢」，張婦喜出望外，急忙跑到農會準備匯款。
「蔣開馨」還提醒張婦匯款時要注意說詞，若遇到行員詢問用途就說自己要投資，才不會引起行員注意，但因張婦匯款時通話長達半小時，匯款理由又反覆，機警行員仍察覺異狀，趕忙報警處理。
新莊警分局福營派出所接獲農會報案後到場了解，當場戳破「蔣開馨」就是詐騙集團，張婦起先還不願相信，在行員與警方苦口婆心勸說下，才恍然大悟自己遇上詐騙，打消匯款念頭，順利保住血汗錢。
新莊警方提醒民眾，疫情期間網路詐騙頻傳，提醒民眾「天下沒有白吃的午餐」，應多留意類似手法都是詐騙，如遇可疑電話，也可撥打165反詐騙專線詢問，切勿輕易匯款。
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