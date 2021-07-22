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影／桃園新街溪全裸浮屍手腳截肢 警從特徵認出身分

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市大園國際路一段的新街溪段今天上午突然漂流一具男性浮屍，大園警方、桃園市消防局據報趕到打撈上岸，發現該具浮屍全裸、左腳踝及雙手腕截肢，十分重視，警方表示，經查該具男性浮屍為52歲夏性男子，他年輕時誤觸高壓電，造成雙手腕、左腳踝截肢，他2天前因病至中壢住院，突然傳出落水死亡，他家人也很意外，真正死因正由警方調查中。

桃園市消防局指出，大園區國際路一段的新街溪河段，往下游出海口方向，今大上午11時多民眾報案溪邊疑似一具浮屍漂流，消防員據報趕到現場打撈，並立即在出海口設置攔截點，避免浮屍漂流到出海口，至中午12時多將浮屍打撈上岸，已明顯死亡。

大園警方表示，該男性浮屍全祼，身上衣物不見，沒有證件，剛好處理員警看到男子身體截肢特徵，認出疑似夏姓男子，經與夏男家人查證，家屬以夏男才在2天前生病住院，不了解為何在新街溪落水死亡，警方確認夏男身分後，研判死亡時間在1、2天內，正進一步調查死亡原因。

桃園市大園區新街溪漂流男性浮屍，警方、消防員打撈上岸查出是住院夏男，正調查死因。記者曾增勳／翻攝
桃園市大園區新街溪漂流男性浮屍，警方、消防員打撈上岸查出是住院夏男，正調查死因。記者曾增勳／翻攝
桃園市大園區新街溪漂流男性浮屍，警方、消防員打撈上岸查出是住院夏男，正調查死因。記者曾增勳／翻攝
桃園市大園區新街溪漂流男性浮屍，警方、消防員打撈上岸查出是住院夏男，正調查死因。記者曾增勳／翻攝

桃園 消防員

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