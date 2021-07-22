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影／無照少年貼地犁田50尺 車損人傷接罰單荷包瘦了
台中市林姓少年19日騎機車外出行經北區時，疑因車速過快，導致煞車不及後自摔在地，林「犁田」後貼著地面滑行十多公尺，而機車則是滑行約50餘公尺，才停下來，林全身有多處擦挫傷，機車的車身也受損，另外警方查出，林雖無酒精濃度，也未造成其他人員受傷、財物損失，不過林因無照駕駛，警方將依法告發，可開罰6000至1.2萬元。
林姓少年辯稱，他騎的是父母買的機車，當時是要買媽媽的生日蛋糕，但蛋糕也因為車禍，無法食用了。
台中市第二警分局交通分隊在19日下午4時許獲報，林姓騎士在北區進化北路、中清路口自摔，警方調查，騎士年僅17歲，尚未考取駕照，另外經調閱路口及附近店家監視器後，發現林行經案發地點時，疑因車速過快，為了閃避前方車輛，煞車不及而自摔在地。
林在「犁田」後，在地面像溜冰一樣，不斷往前滑行10多公尺後，林才站了起來，而林的機車則是滑行約50多公尺才停住，全程都被監視器拍攝下來，幸好未造成其他人員受傷、財物損失。
台中市第二警分局交通分隊將違反道路交通安全處罰條例規定，對林無照駕駛行為，開罰6000元至1.2萬元。
第二警分局長蔡元戎呼籲，民眾行駛於道路上應隨時注意車前狀況及依限速行駛，避免因未注意車前狀況及超速行駛，造成事故的發生。
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