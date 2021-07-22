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影／兩周被剪6次附近養殖戶怒涉打死竊賊 警掌握4名關係人

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導

高市一對鴛鴦盜夫妻廖姓男子與潘姓女子，今凌晨2點多從大樹到屏東縣九如鄉河堤旁，偷剪電線，電線剛剪完，附近養殖戶有裝不斷電系統發出警報後趕到現場，廖男與潘女發現行徑露餡後，跑回車上，雙方隨即發生衝突，兩人遭圍毆，潘女清晨4點多報案，佯稱發生車禍，消防人員到場後轉報110，廖送醫途中死亡，潘女雙手、腿部有多處骨折。警方掌握4名關係人，1人到案說明，警方釐清案情。

初步了解，鴛鴦盜夫妻44歲廖姓男子、46歲潘姓女子，今凌晨2點從高雄大樹出發到屏東縣九如鄉河堤旁，兩人剪完電線，附近養殖戶裝不斷電系統隨即發簡訊通知，趕到現場，雙方發生衝突。潘女稱，對方約有6、7人將他們夫妻分別從車上拉下。到案關係人稱，是請他們下車。相關說詞仍待釐清比對。

到場維修街蝦池電線的水電工師傅說，電線被剪掉很麻煩，電線剪掉100公尺，電線連接蝦池，若面積約三甲來看，損失約兩百萬元。這兩周最近發生6、7次；100公尺電線賣掉約3萬元，買新的至要花6、7萬元。

廖男、潘女開黑色汽車留在現場，車子是潘女的，兩人有毒品、竊盜等素行，車窗被打破，左前輪胎框還插著一根木棍。

屏東縣消防局今清晨4點15分接獲報案，潘女報案稱時，發生車禍，消防人員到場後轉報110，警方在4點27分接獲後，趕到現場，廖男送醫途中死亡，潘女雙手、腿部有多處骨折，送醫治療。

屏東縣九如鄉附近養蝦池。記者劉星君／攝影
屏東縣九如鄉附近養蝦池。記者劉星君／攝影
鴛鴦盜犯案的黑色車輛留在現場。記者劉星君／攝影
鴛鴦盜犯案的黑色車輛留在現場。記者劉星君／攝影
現場遭剪斷電線約100公尺長。記者劉星君／攝影
現場遭剪斷電線約100公尺長。記者劉星君／攝影

屏東縣 車禍

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