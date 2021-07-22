聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／計程車與民間救護車深夜發生擦撞 2人輕傷送醫
高雄市一名葉姓男子昨晚駕駛民間救護車載許姓友人沿澄觀路內側快車道南向北直行，到仁林路口時，與沿仁林路由東向西方向直行李姓男子駕駛的計程車發生擦撞，兩車對撞後民間救護車直接翻一圈，警方到場為雙方駕駛實施酒測值皆為零，葉男與李男擦傷送醫，詳細肇事原因有待釐清。
仁武警分局昨晚11點13分獲報，仁武區澄觀路與仁林路口發生計程車與民間救護車擦撞車禍，民間救護車葉姓駕駛（43歲）與許姓乘客（47歲）受輕傷，計程車李姓駕駛（65歲）表示胸部疼痛，三人意識清楚，葉男與李男皆由救護車送醫治療，許男無大礙拒絕送醫。
葉姓駕駛供稱，他當時車上載許姓友人要到燕巢接案，駕駛過程中有鳴警笛。李姓駕駛表示，車上當時沒有乘客，他行經該路口時是綠燈。雙方皆表示沒有喝酒，警方調閱路口監視器初步只看到兩車擦撞後，民間救護車往前側滾一圈，沒有看到當時的路口燈號，將再近一步釐清雙方肇責。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言