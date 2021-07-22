影／計程車與民間救護車深夜發生擦撞 2人輕傷送醫

高雄市一名葉姓男子昨晚駕駛民間救護車載許姓友人沿澄觀路內側快車道南向北直行，到仁林路口時，與沿仁林路由東向西方向直行李姓男子駕駛的計程車發生擦撞，兩車對撞後民間救護車直接翻一圈，警方到場為雙方駕駛實施酒測值皆為零，葉男與李男擦傷送醫，詳細肇事原因有待釐清。

仁武警分局昨晚11點13分獲報，仁武區澄觀路與仁林路口發生計程車與民間救護車擦撞車禍，民間救護車葉姓駕駛（43歲）與許姓乘客（47歲）受輕傷，計程車李姓駕駛（65歲）表示胸部疼痛，三人意識清楚，葉男與李男皆由救護車送醫治療，許男無大礙拒絕送醫。