影／國3西湖路段車禍1人OHCA 轎車疑打水漂失控遭撞

國道3號苗栗西湖南下路段上午11點多發生兩輛大、小車碰撞事故，造成2人受傷送醫，其中1人無生命徵象，受到這起車禍影響，後方車輛一度回堵，現場狀況約1小時排除，交通恢復，肇事原因及責任待調查釐清。

苗栗縣消防局表示，上午11點18分接獲國道3號141公里南下發生事故，消防局派遣竹南、西湖、後龍等地消防分隊救護車趕往救援，將2名傷者送醫，但其中轎車駕駛已無生命徵象，另一名傷者意識清楚。