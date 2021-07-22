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影／國3西湖路段車禍1人OHCA 轎車疑打水漂失控遭撞
國道3號苗栗西湖南下路段上午11點多發生兩輛大、小車碰撞事故，造成2人受傷送醫，其中1人無生命徵象，受到這起車禍影響，後方車輛一度回堵，現場狀況約1小時排除，交通恢復，肇事原因及責任待調查釐清。
苗栗縣消防局表示，上午11點18分接獲國道3號141公里南下發生事故，消防局派遣竹南、西湖、後龍等地消防分隊救護車趕往救援，將2名傷者送醫，但其中轎車駕駛已無生命徵象，另一名傷者意識清楚。
車禍發生時，後方車輛有駕駛人目擊稱前方進口轎車疑似「打水漂」失控撞護欄後彈回，又遭後方大車撞上，但肇事原因仍待調查釐清；發生事故的轎車一側遭碰撞，毀損嚴重，橫在中線、內側車道，後方車流一度回堵，到中午12點半逐漸恢復正常路況。
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