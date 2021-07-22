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颱風烟花逼近 桃園多處路樹倒塌壓毀車輛

中央社 / 桃園22日電

颱風烟花逼近，桃園市昨天晚間開始降雨，龜山區有路樹因土石鬆軟倒塌、壓毀路邊車輛，今天凌晨桃園區也有路樹倒塌壓毀車輛，由警方協助處理，目前都已清除完畢。

中央氣象局昨天晚間發布海上颱風警報，並預估烟花靠近台灣，北部地區、東半部地區，昨天晚間到今天白天，北部地區將會有明顯降雨。

桃園市政府警察局桃園分局表示，今天凌晨6時許，轄區景福派出所接獲民眾報案，表示四維街有大樹倒塌橫倒，堵塞交通且壓損住戶車輛。

警方表示，員警抵達現場後發現該倒塌樹木體積巨大、橫倒佔滿路面，壓損對面住戶2輛自小客，經即時封鎖現場進行交通管制，並通報清潔隊到場協助清理障礙後，目前已將大樹清除恢復交通順暢。

龜山分局也表示，昨天晚間7時許，龜山派出所員警巡邏經過龜山區茶專路與兔坑路53巷口時，發現該處山坡有5棵路樹滑落倒塌，壓砸停於路旁的一輛自小客車，當下擺放交通錐、管制交通引導車輛，並通知龜山區公所及焦姓車主到場處理。

警方表示，焦姓車主到場後無奈的說，該車是她丈夫上下班使用的交通工具，昨天傍晚5時許，丈夫下班後將車輛停放在平時的位子，不料雨勢太大，竟然造成山坡上路樹因土石鬆軟滑落壓砸愛車，現在只能送修；現場目前已經清除完畢。

桃園 路樹 車主

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