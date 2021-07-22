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影／台中壯男睡路邊討食 警自掏腰包餵飽但仍訓他一頓

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市第三警分局巡佐林錫井與同事18日深夜巡邏時，在南區興大路地下道附近，發現楊姓男子躺在路邊睡覺，警方才開口詢問，楊馬上就向警員說「有東西可以吃嗎」，巡佐從超商買來飲料、麵包、義大利麵等食物，讓楊填飽肚子，但巡佐看楊才30歲、好手好腳卻自稱被家人趕出門，巡佐不忘教訓他「若你願意照顧家庭，沒有人會不要你」。

第三警分局正義所巡佐林錫井、警員王鵬翔18日深夜11時許獲報，南區興大路地下道附近有可疑人士，兩警前往查處發現，楊姓男子（30歲）躺在地下道路口，但楊一見到警員就馬上開口要東西吃，兩警見楊好手好腳卻露宿街頭，因此詢問楊為何故。

楊姓男子向警方解釋，因為腳受傷，加上疫情期間工作少，所以才變成街友。不過警方再追問，「那家人呢？無家可歸嗎？」楊則搖搖頭回應，「已經回不去了」，不願多說。

巡佐林錫井十分好心，前往附近超商協調救濟義大利麵、吐司等即期食品，還自掏腰包購買飲料，讓楊能夠飽餐一頓，並且告知未來楊可前往領取餐點的地點，不過巡佐離開前，仍不忘提醒楊「你還年輕，好手好腳，如果願意照顧家庭的話，沒有人會不要你的，你好好想清楚」。

第三警分局正義所長廖俊賔表示，疫情進入三級警戒後，許多行業及民眾的生計都受到影響，警方能夠提供的協助有限，幸有許多善心店家懷著「人溺己溺、人飢己飢」同理心伸出援手，同島一命共度難關。

台中市楊姓男子18日露宿南區興大路附近地下道出口，警方前往關心後，送上餐食讓他飽餐，但也不忘提醒他要找一分正當工作，不要露宿街頭。圖／第三警分局提供
台中市楊姓男子18日露宿南區興大路附近地下道出口，警方前往關心後，送上餐食讓他飽餐，但也不忘提醒他要找一分正當工作，不要露宿街頭。圖／第三警分局提供

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