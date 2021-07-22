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叮咚！免費下載可愛動物、風景圖片 居然還有這功用
叮咚！今天收到早安貼圖了嗎？防疫期間，民眾使用三C產品頻率增加，警方發現，民眾遭詐騙案件數也顯著提升，豐原警分局利用年輕人喜愛的可愛動物、長輩熟悉的風景圖，自創24張「防詐早安貼圖」，吸睛圖片搭配「ATM沒有解除分期付款功能」等防詐文字，透過一張簡單的早安貼圖，即可學習防詐資訊。
台中市警察局豐原分局結合大家常用的早安貼圖，以網路調查，最吸睛的寵物系列，以及長輩最喜歡的風景、花卉系列，設計出獨一無二的「防詐早安圖」，並貼心採用直立式設計，符合手機螢幕方向，直視設計除字體更顯目，長輩不需轉換手機螢幕方向即可觀看。
早安貼圖搭配「ATM沒有解除分期付款功能」、「親友來電說急用要借錢，先掛斷跟本人確認」、「傳真公文、控管帳戶，都是假檢警詐騙」、「美女網友叫我買遊戲點數，當心手沒牽到先被騙」等防詐騙文字知識，由警方設計寵物、風景與鮮花三系列，推出24張防詐早安貼圖。
豐原分局指出，24張防詐早安貼圖已在「台中市警察局豐原分局」臉書粉絲團上架，免費提供給民眾下載使用，網址：https://www.facebook.com/FengyuanBranchPoliceDepartment。
豐原分局分局長吳銘淵表示，警察將犯罪預防宣導融入民眾日常生活，從本分局獨創的「阿芳講古」台語聯句系列宣導影片，到豐原分局的「台灣警察熊讚宣導口罩」，這次再推出「防詐早安圖」，以簡單的防詐短句，結合現行各式詐騙手法，除了一聲暖暖的問候，更能提醒長輩們避免遭受詐騙。
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