影／小網紅溜台語宣導交安獻童趣 無償做公益5片連發

台中市警局交通大隊為了宣導長者正確的交通安全觀念，特別找來經營YouTube頻道「Mon言Mon語」的小網紅「阿mon mon」擔任宣導片主角，小網紅以童言講台語的方式，提醒長者交通安全宣導觀念，系列宣導影片一共5支，小網紅都是以公益無償的方式，協助台中市交大，第一支已在今天上線，後續陸續上線在小網紅的官方頻道，以及台中市警局交通大隊的官網 。

台中市警局交通大隊表示，為宣導長者正確的交通安全觀念，特別邀請在網路擁有高人氣、受時下長者喜愛的小網紅「阿 mon mon 」參與此次拍攝，系列影片一共有5支，每支約1分半至2分鐘，小網紅在影片中，會以「半生熟」的閩南語，宣導多個有關長者交通安全觀念的主題，除了吸引目光之外，也能達到守護長者的目的。

台中市交大表示，宣導影片有4大主題，過馬路走行人穿越道、早晚 外出著淺色衣著、過馬路左右多看兩眼、莫拼三步趕綠燈等，宣導影片以小網紅「阿 mon mon 」有年輕、活力且正面的形象，製作有別以往枯燥生硬 的政令宣導，催生出生動且具有創意的交通安全短片，期待與民眾及年長者產生共鳴，進而提升國人重視長者「行」的安全重視。

台中市交大隊長陳松寅說，保護高齡長者交通宣導短片中，除多加關懷與灌輸正確觀念外，也呼籲駕駛人行近行人穿越道或路口左轉彎時，應確實減速注意路況，左轉彎前擺頭繞開車內A柱死角察看，確認周遭沒有行人後才通行，多點耐心停等，保護行人用路安全。