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鴛鴦盜偷剪電纜男疑遭村民打死 警呼籲發現可疑人車提供線索
高市一對鴛鴦盜廖姓男子與妻子潘姓女子今天清晨4點多，疑偷竊養殖場與農地灌溉用的電纜線，遭村民發現後毆打，廖姓男子身體多處撕裂傷，到院前不治，潘姓女子左側身體手、腳都有多處骨折，警方調閱周邊監視器擴大釐清，由於案發現場偏僻，警方呼籲若發現可疑人車或相關線索要提供，可打110報案專線、里港分局勤務指揮中心08-7752040或九如分駐所08-7392424。
鴛鴦盜夫妻44歲廖姓男子、46歲潘姓女子，從高雄鳳山到屏東疑似要偷竊電纜線，今天清晨4點15分，潘女打電話向消防局報案，消防人員到場後，隨即轉報110，通知警方，潘女身體左手掌，左腳等多處骨折，目前情緒穩定。廖男則送醫途中不治。
據了解，夫妻倆有竊盜等素行，案發現場黑色轎車是潘女，黑色汽車車窗遭打破，左前輪胎上還被插著一鐵槌，現場還有毆打痕跡、血跡，場面混亂。
由於案發現場偏僻，周圍監視器少，警方擴大調閱周邊監視器釐清案情。警方也呼籲民眾，若發現可疑人車或相關線索提供，可撥打110報案專線、里港分局勤務指揮中心08-7752040或九如分駐所08-7392424。
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