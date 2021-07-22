吉普車奔馳蘇澳沙灘 一車4人慘泡水險滅頂

烟花颱風逐漸逼近，一輛吉普車20日下午5點多在宜蘭蘇澳的新城溪出海口旁海灘，不慎翻覆泡水險些滅頂，幸好車上4人緊急棄車上岸，並無大礙。警方獲報抵達後，通知拖吊機具前來排除，費時近4小時，才將車拉到岸邊。

21歲車主Tim與弟弟6月份買新車，還在培養感情中。他們前天和2位同學從新北出發，開車來到蘇澳新城溪口一處無人沙灘試車，馳騁海邊帥氣十足。不過，看似平坦沙灘卻暗藏危險，Tim說，「看起來水紋不深，中間很深，結果離交界處太靠近就陷下去了。」

由於車頭整個下水，加上水深無法著地，一車4人隨著海水載浮載沉。後來，他們只好先棄車走上沙灘，並在怪手協助下，將車輛拖離岸邊後，直接載往新北車廠。Tim說，當初花了88萬購入新車，但是整輛車泡水，最後以近20萬元價格賣給車商。