快訊

政院拍板：取消7月夏日電價、用電大戶設一千度上限

直播／7月27日降警戒不解封措施 政院最新說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

吉普車奔馳蘇澳沙灘 一車4人慘泡水險滅頂

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導

烟花颱風逐漸逼近，一輛吉普車20日下午5點多在宜蘭蘇澳的新城溪出海口旁海灘，不慎翻覆泡水險些滅頂，幸好車上4人緊急棄車上岸，並無大礙。警方獲報抵達後，通知拖吊機具前來排除，費時近4小時，才將車拉到岸邊。

21歲車主Tim與弟弟6月份買新車，還在培養感情中。他們前天和2位同學從新北出發，開車來到蘇澳新城溪口一處無人沙灘試車，馳騁海邊帥氣十足。不過，看似平坦沙灘卻暗藏危險，Tim說，「看起來水紋不深，中間很深，結果離交界處太靠近就陷下去了。」

由於車頭整個下水，加上水深無法著地，一車4人隨著海水載浮載沉。後來，他們只好先棄車走上沙灘，並在怪手協助下，將車輛拖離岸邊後，直接載往新北車廠。Tim說，當初花了88萬購入新車，但是整輛車泡水，最後以近20萬元價格賣給車商。

不少網友看到影片就說，「海水很會咬喔」、「泡了海水沒救喔」，也有人直呼「可惜了一台可愛的車」、「買還要等很久」。Tim坦言，就是經驗不足，才會掉到水裡。面對愛車遇水意外，他態度灑脫，認為愧疚、可惜在所難免，如何看待後續就由自己決定。

一輛吉普車在蘇澳新城溪出海口，不慎翻覆險些滅頂。圖／記者林佳彣翻攝
一輛吉普車在蘇澳新城溪出海口，不慎翻覆險些滅頂。圖／記者林佳彣翻攝
一輛吉普車在蘇澳新城溪出海口，不慎翻覆險些滅頂。圖／記者林佳彣翻攝
一輛吉普車在蘇澳新城溪出海口，不慎翻覆險些滅頂。圖／記者林佳彣翻攝

沙灘 新北 蘇澳

延伸閱讀

防疫豪宅夯！面海百坪大戶，富豪置產新寵兒

搶救外傘頂洲大作戰 拋沙、養灘趕年底前施工

年底前施工搶救移動國土外傘頂洲 蔡易餘促成中央開會

海域未解封！高雄又有人無「罩」戲水 男放膽下海衝浪

相關新聞

鳳山婦人雨天電暈命危…勘查路燈未漏電 新證據指向欄杆

高雄市19日大雨狂炸，39歲高姓女子涉水行經鳳山三民路郵局前停車場時疑遭電暈命危，目前仍裝葉克膜與死神拔河，漏電元凶從台...

鴛鴦盜疑偷剪電線 居民發現圍捕男被打到傷重死亡、女骨折

屏東縣九如鄉大坵、高屏溪九如段河床旁，廖姓男子與妻子潘女兩人今天清晨4點多疑正偷剪河床旁養殖業的電線時，被民眾發現，居民...

台東卑南中油加油站站長疑檢查油井管線跌孔蓋裡 昏迷送醫

中油台東市卑南加油站今早傳出1男站長疑因檢查油井管線，不慎跌落孔蓋裡，員工發現報警處理。警消將傷者從1.5公尺深的孔蓋裡...

烟花颱風逼近 海巡拉封鎖線勸走觀浪民眾

烟花颱風龜速前進，東部風浪逐漸增強，海巡署人員今天針對警戒區域的海岸、海港拉封鎖線，防止民眾進入，加強勸離觀浪民眾進入，...

影／小網紅溜台語宣導交安獻童趣 無償做公益5片連發

台中市警局交通大隊為了宣導長者正確的交通安全觀念，特別找來經營YouTube頻道「Mon言Mon語」的小網紅「阿mon ...

鴛鴦盜偷剪電纜男疑遭村民打死 警呼籲發現可疑人車提供線索

高市一對鴛鴦盜廖姓男子與妻子潘姓女子今天清晨4點多，疑偷竊養殖場與農地灌溉用的電纜線，遭村民發現後毆打，廖姓男子身體多處...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。