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吉普車奔馳蘇澳沙灘 一車4人慘泡水險滅頂
烟花颱風逐漸逼近，一輛吉普車20日下午5點多在宜蘭蘇澳的新城溪出海口旁海灘，不慎翻覆泡水險些滅頂，幸好車上4人緊急棄車上岸，並無大礙。警方獲報抵達後，通知拖吊機具前來排除，費時近4小時，才將車拉到岸邊。
21歲車主Tim與弟弟6月份買新車，還在培養感情中。他們前天和2位同學從新北出發，開車來到蘇澳新城溪口一處無人沙灘試車，馳騁海邊帥氣十足。不過，看似平坦沙灘卻暗藏危險，Tim說，「看起來水紋不深，中間很深，結果離交界處太靠近就陷下去了。」
由於車頭整個下水，加上水深無法著地，一車4人隨著海水載浮載沉。後來，他們只好先棄車走上沙灘，並在怪手協助下，將車輛拖離岸邊後，直接載往新北車廠。Tim說，當初花了88萬購入新車，但是整輛車泡水，最後以近20萬元價格賣給車商。
不少網友看到影片就說，「海水很會咬喔」、「泡了海水沒救喔」，也有人直呼「可惜了一台可愛的車」、「買還要等很久」。Tim坦言，就是經驗不足，才會掉到水裡。面對愛車遇水意外，他態度灑脫，認為愧疚、可惜在所難免，如何看待後續就由自己決定。
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