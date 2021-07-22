85歲奶走失一整夜 女兒焦急：騎腳踏車找到半夜3點

台北市內湖區日前有一位高齡85歲的宋貴奶奶，疑似有失智情形，晚上趁家人熟睡時獨自出門，家人驚覺不在家後漏夜尋找，找到半夜3點仍不見身影；所幸隔日一早，環保局於堤頂抽水站附近清掃時，發現一名走失的奶奶，經報警後確認就是她，家屬喜極而泣。

內湖分局港墘派出所警員吳增彥、何瑋霖本月16日獲報，前往舊宗路二段213巷口時，發現宋貴奶奶光著腳、眼神迷茫地左右徘徊，當時還不斷翻找路邊資源回收物，由於身上無相關證件，經詢問後因失智無法明確說明，後來使用警方建置的「處理迷途暨失智老人資料庫」後，確定她就是走失的宋貴奶奶。

警方知悉後，打電話聯絡宋貴奶奶的家人，並開車載她返所休息；宋貴奶奶的女兒到所後，稱她媽媽走失了一整個晚上，15日報警後，自己深夜騎腳踏車找到半夜3點還是找不到，非常感謝警方16日早上7時10分就通知喜訊。