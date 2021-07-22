85歲奶走失一整夜 女兒焦急：騎腳踏車找到半夜3點
台北市內湖區日前有一位高齡85歲的宋貴奶奶，疑似有失智情形，晚上趁家人熟睡時獨自出門，家人驚覺不在家後漏夜尋找，找到半夜3點仍不見身影；所幸隔日一早，環保局於堤頂抽水站附近清掃時，發現一名走失的奶奶，經報警後確認就是她，家屬喜極而泣。
內湖分局港墘派出所警員吳增彥、何瑋霖本月16日獲報，前往舊宗路二段213巷口時，發現宋貴奶奶光著腳、眼神迷茫地左右徘徊，當時還不斷翻找路邊資源回收物，由於身上無相關證件，經詢問後因失智無法明確說明，後來使用警方建置的「處理迷途暨失智老人資料庫」後，確定她就是走失的宋貴奶奶。
警方知悉後，打電話聯絡宋貴奶奶的家人，並開車載她返所休息；宋貴奶奶的女兒到所後，稱她媽媽走失了一整個晚上，15日報警後，自己深夜騎腳踏車找到半夜3點還是找不到，非常感謝警方16日早上7時10分就通知喜訊。
內湖分局呼籲，若家中有失智長者，務必隨時注意動向，並儘量陪同出入或預留聯絡資料，以免走失；另可至社會局申請失智手環，失智手環上可登記長者基本資料，若不慎走失，可迅速釐清長者身分。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言