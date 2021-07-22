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影／烟花雨勢國道路滑 BMW自撞護欄燒成廢鐵駕駛逃出

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

國道一號北向新北市五股路段，昨天深夜11時許有1輛白色BMW 335 i雙門轎跑車，疑因天雨打滑自撞護欄起火燃燒，54歲戴姓駕駛自行逃出僅受輕傷，但整輛車燒成廢鐵。

北部地區昨晚受到烟火颱風環流影響，間歇性下大雨，國道警方深夜11時23分接獲通報，北向33.3公里發生火燒車，立即通報線上巡邏車前往查看，並通知119趕抵撲滅火勢。

54歲戴姓男子當時獨自開車，疑因天雨路滑自撞內側護欄，車輛失控打轉後起火燃燒，瞬間撞擊力道造成保險桿彈飛掉落對向南下車道，而濃煙影響主線車道視線，警方立即通知警廣及交控中心，提醒用路人注意路況。

駕駛迅速逃出車外，左手臂約2%面積受到二度燒燙傷，傷勢輕微由救護車送林口長庚醫院。但是車已全面燃燒，撲滅之後幾乎只剩骨架，詳細肇事起火原因仍待進一步鑑識釐清。

警方呼籲用路人應遵守交通規則，下雨天應放慢車速，注意水漂效應，以免造成行車危險。

火勢撲滅之後，整輛車燒成廢鐵。記者林昭彰／翻攝
火勢撲滅之後，整輛車燒成廢鐵。記者林昭彰／翻攝
BMW雙門轎跑車打滑自撞護欄起火，消防隊趕抵滅火。記者林昭彰／翻攝
BMW雙門轎跑車打滑自撞護欄起火，消防隊趕抵滅火。記者林昭彰／翻攝
BMW雙門轎跑車打滑自撞護欄起火，整輛車成了一團火球。記者林昭彰／翻攝
BMW雙門轎跑車打滑自撞護欄起火，整輛車成了一團火球。記者林昭彰／翻攝
BMW雙門轎跑車打滑自撞護欄起火，消防隊趕抵滅火。記者林昭彰／翻攝
BMW雙門轎跑車打滑自撞護欄起火，消防隊趕抵滅火。記者林昭彰／翻攝
火勢撲滅之後，整輛車燒成廢鐵。記者林昭彰／翻攝
火勢撲滅之後，整輛車燒成廢鐵。記者林昭彰／翻攝

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