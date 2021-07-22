風太大桃園路樹倒 愛車「車頂變形」車主無奈送修

烟花颱風逼近，昨晚發布海警後，風雨有感增強，桃園市各地出現路樹被吹倒情形，有小客車停在山路邊，卻被山坡滑落的路樹壓住，車頂受力變形，車主無奈只好自認倒霉送修，也有車輛停在自家騎樓下，露出的車尾被倒樹壓砸，經警方通報清潔隊並維持交通秩序，稍後均恢復通暢。

龜山警分局表示，員警昨晚7時20分巡邏經茶專路與兔坑路53巷口時，發現該處山坡有5棵路樹滑落倒塌，壓砸一輛停在路旁的轎車，致車頂變形外也嚴重阻礙通行，員警立即管制交通並引導車輛，同時通知龜山區公所及車主到場處理。

家住附近的焦姓女車主到場，見愛車被路樹壓毀感到「非常無奈！」她表示，該車是丈夫上下班使用的交通工具，昨天下午5時許下班後，將車停放平時停的位置，沒料到傍晚雨勢到大造成土石鬆軟，導致路樹滑落壓砸愛車，只能自認倒楣，待怪手移開樹木後，再請修車廠拖走修理。