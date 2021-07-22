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風太大桃園路樹倒 愛車「車頂變形」車主無奈送修

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

烟花颱風逼近，昨晚發布海警後，風雨有感增強，桃園市各地出現路樹被吹倒情形，有小客車停在山路邊，卻被山坡滑落的路樹壓住，車頂受力變形，車主無奈只好自認倒霉送修，也有車輛停在自家騎樓下，露出的車尾被倒樹壓砸，經警方通報清潔隊並維持交通秩序，稍後均恢復通暢。

龜山警分局表示，員警昨晚7時20分巡邏經茶專路與兔坑路53巷口時，發現該處山坡有5棵路樹滑落倒塌，壓砸一輛停在路旁的轎車，致車頂變形外也嚴重阻礙通行，員警立即管制交通並引導車輛，同時通知龜山區公所及車主到場處理。

家住附近的焦姓女車主到場，見愛車被路樹壓毀感到「非常無奈！」她表示，該車是丈夫上下班使用的交通工具，昨天下午5時許下班後，將車停放平時停的位置，沒料到傍晚雨勢到大造成土石鬆軟，導致路樹滑落壓砸愛車，只能自認倒楣，待怪手移開樹木後，再請修車廠拖走修理。

桃園警分局今早6時許也獲報，指四維街有大樹倒塌橫倒，堵塞交通且壓損住戶車輛，員警到場現場，該棵樹木體積巨大，自人行道橫倒佔滿路面，對面住戶停在騎樓下的2輛轎車車尾露出被壓受損，同路段也有多輛機車被波及，經員警管制交通並通報清潔隊清理障礙，約2小時後恢復交通順暢。

清潔隊出動吊車拉起壓砸在車輛上的路樹。記者楊湛華／翻攝
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桃園區四維街路樹倒，壓損對街騎樓下2輛轎車車尾。記者楊湛華／翻攝
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轎車停路邊被樹倒砸損，公所人員出動怪手移除枝幹。記者楊湛華／翻攝
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轎車停山區路邊，卻被因風雨過大倒下的路樹壓砸，致車頂變形，車主只好自認倒霉送修。記者楊湛華／翻攝
轎車停山區路邊，卻被因風雨過大倒下的路樹壓砸，致車頂變形，車主只好自認倒霉送修。記者楊湛華／翻攝
四維街路邊停靠的機車也受樹倒波及。記者楊湛華／翻攝
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路樹 車主 桃園 烟花颱風

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