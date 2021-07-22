鳳山婦人雨天電暈命危…勘查路燈未漏電 新證據指向欄杆

高雄市政府委任的電機技師公會南區辦公處人員重新會勘，並未發現路燈漏電，新證據反而指向停車場欄杆，實情仍待調查。記者王昭月／翻攝 高雄市19日大雨狂炸，39歲高姓女子涉水行經鳳山三民路郵局前停車場時疑遭電暈命危，目前仍裝葉克膜與死神拔河，漏電元凶從台電變電箱轉移至工務局轄管的路燈桿，引發「路燈恐成殺人工具」熱議。但昨天市府委任的電機技師公會南區辦公處人員重新會勘，並未發現路燈漏電，新證據反而指向停車場欄杆，實情仍待調查。

高女日前撐傘涉水行經鳳山區三民路積水處疑觸電倒地，目前仍在加護病房救治。事發地點一旁有台電變電箱、高雄市警察局監錄系統、養工處電桿等，警察局檢測監錄系統發現纜線無裸露，無漏電，台電鳳山區也表示非台電配電設備漏電，養工處檢測路燈漏電斷路器亦未發現異常，事因成謎。

高雄市工務局表示，台電先前表示在路燈桿及側溝水溝蓋間測得電壓175伏特，但市府委任的第三方公正單位電機技師公會南區辦公處及台電人員昨重回現場，路燈桿與水溝蓋間電壓數值為○，台電人員則表示，事發當日以驗電筆量測盞路燈旁停車場欄杆顯示有漏電。

工務局表示，因事故地點有台電高壓變電箱、監視器配電盤，水溝內也有數種電纜線，線路複雜，技師公會後續將再詳細鑑定漏電原因及釐清責任歸屬。