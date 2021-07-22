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台南女移工買千元豬肉蔬果掛機車 大叔順手牽羊偷去吃

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

越南女移工本月18日到台南市安南區果菜市場，購買豬肉和蔬果後，吊掛她騎乘電動機車，再到其他攤位採買時遭竊，警方獲報後調閱監視器，查出45歲曾姓男子涉案，曾承認臨時起盜心，順手偷了食物，食物也已吃完，警詢後昨天依竊盜罪嫌函送台南地檢署偵辦。

台南市警三分局安中派出所，本月18日上午10點接獲報案，安南區果菜市場內發生一起竊案，22歲越南籍女移工利用假日，到果菜市場採買一周份量的豬肉及蔬果，吊掛於其所騎乘電動機車後，然後再次進入市場採買時遭竊，損失約1400元。

員警接獲報案後，調閱市場及路口監視器，發現曾姓男子涉嫌重大，掌握涉案機車牌號碼後，以車追人，前往曾男家中查訪，曾嫌與家人斷絕聯繫，落腳處未知，增加了查緝困難度；但員警鍥而不捨查尋，昨天攔查到涉案車輛，曾嫌隨同警方返所調查，曾表示自己有在工作，18日前往果菜市場購物時，見電動機車上豬肉、蔬果無人看管，臨時起盜心，順手偷了食物，食物也已吃完。

警方提醒民眾，在人潮眾多的市場或商場購買東西後最好能隨身攜帶，或留人看守，降低遭竊風險，別讓不肖分子有機可乘，警方也會加強巡邏守望。

曾姓男子涉嫌偷取越南女移工的蔬菜和豬肉，被警方法辦。圖／讀者提供
曾姓男子涉嫌偷取越南女移工的蔬菜和豬肉，被警方法辦。圖／讀者提供

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