高雄翁機車鑰匙沒拔遭偷走 找到車後偷兒已把鑰匙搞丟

高雄37歲李姓竊嫌前天下午看到陳姓老翁機車鑰匙沒拔，趁陳翁不注意時騎走機車，李事後更換機車車牌企圖躲避警方追查，警方調閱百支監視器畫面，前晚冒豪雨在三民區一帶埋伏，案發後8小時內順利逮捕李男。但李遭逮時卻遺失偷來的機車鑰匙，幸陳翁仍有備用鑰匙順利將機車領回，李嫌則被依竊盜罪移送法辦。

警方調查，陳幸老翁昨下午2時許到苓雅區彩券行買刮刮樂，但下車卻沒將鑰匙拔走，李嫌見機車上妥妥插著鑰匙，趁陳翁刮得入迷時，悄悄將機車推出騎樓，隨後上車揚長而去。

陳翁發現機車遭竊後報警，警方根據車牌辨識系統確認，確認是遭穿著紅色外套的李嫌騎走；李從苓雅區騎到三民區途中，沿途不斷違規，甚至將車牌更換為自己車牌，企圖躲避警方查緝。

警方表示，為了追回機車，沿途調閱百支監視器，經比對車輛、李嫌特徵，前天下午5時許掌握李嫌在三民區出沒，晚間派員到出沒地冒雨埋伏，等晚間9點李嫌現身，當場上前將他逮捕。