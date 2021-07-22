16歲少女網路假販售知名電子煙 還利用學生當人頭
基隆市一名年僅16歲的少女在網路上化身網路賣家，利用社群軟體Instagram，以假照片吸引誘騙民眾匯款，購買低價電子煙，但買家匯款後都沒有拿到貨品，騙走5名買家計得款15萬元，還騙4名未成年學生提供帳戶使用，警方昨天訊後將她依詐欺、藥事法等罪嫌函送法辦。
基隆市警察局第四分局近日接獲多名民眾報案，均表示透過常見之社群軟體Instagram，向相同網友購買電子煙煙彈，匯款後該網友卻拒絕出貨且消失匿跡，令被害人求償無門，隨即展開偵查。
警方清查，還有4名分住在新北市、台中、新竹等地的被害人也同樣類以情況，5人被騙走15萬元。
經警方調查，一名年僅16歲少女，扮網路賣家，假販售知名電子煙品牌手法吸引不特定被害人購買，並向身旁親友借用金融帳戶收取買家匯款，以逃避警方查緝，其中數名帳戶遭借用的申登人，均為不知情之未成年學生，因年紀尚輕不諳世事，誤信話術出借帳戶供集團使用，過程中還協助提款，淪為人頭帳戶與提款車手。
少女向警方供稱，所得款項用來買網路遊戲點數，還有蘋果手機、衣物等花用全數花用殆盡。警訊後，依違反藥事法、詐欺等罪嫌送辦。
警方提醒，假購物等類似詐騙案件層出不窮，一般民眾尋求商品官方購買管道，方能避免遭詐騙，有任何疑問，務必保持冷靜，多利用165反詐騙專線諮詢，以免受騙。另網路上販售或購買來路不明或標示不清之內含尼古丁電子菸油觸犯藥事法相關規定，民眾不得不慎。
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