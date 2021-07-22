16歲少女網路假販售知名電子煙 還利用學生當人頭

基隆市一名年僅16歲的少女在網路上化身網路賣家，利用社群軟體Instagram，以假照片吸引誘騙民眾匯款，購買低價電子煙，但買家匯款後都沒有拿到貨品，騙走5名買家計得款15萬元，還騙4名未成年學生提供帳戶使用，警方昨天訊後將她依詐欺、藥事法等罪嫌函送法辦。

基隆市警察局第四分局近日接獲多名民眾報案，均表示透過常見之社群軟體Instagram，向相同網友購買電子煙煙彈，匯款後該網友卻拒絕出貨且消失匿跡，令被害人求償無門，隨即展開偵查。

警方清查，還有4名分住在新北市、台中、新竹等地的被害人也同樣類以情況，5人被騙走15萬元。

經警方調查，一名年僅16歲少女，扮網路賣家，假販售知名電子煙品牌手法吸引不特定被害人購買，並向身旁親友借用金融帳戶收取買家匯款，以逃避警方查緝，其中數名帳戶遭借用的申登人，均為不知情之未成年學生，因年紀尚輕不諳世事，誤信話術出借帳戶供集團使用，過程中還協助提款，淪為人頭帳戶與提款車手。

少女向警方供稱，所得款項用來買網路遊戲點數，還有蘋果手機、衣物等花用全數花用殆盡。警訊後，依違反藥事法、詐欺等罪嫌送辦。