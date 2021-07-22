影／板橋分租公寓凌晨大火 釀3死1命危3輕傷

新北市板橋區南雅西路二段一間分租公寓3樓今天凌晨發生大火，消防人員在火場內發現兩具焦屍，救出二名男子無呼吸心跳，送醫後一人仍宣告不治，一人仍在急救中，另有3人輕傷。確實起火原因有待消防局火調人員進一步鑑定調查。

新北消防局今天凌晨2時47分獲報，板橋區南雅西路二段一棟5層樓舊公寓發生火警，屋內疑似有人受困，消防局出動各式消防車輛29輛，消防人員共97名趕抵現場，發現公寓3樓有大量濃煙及火舌竄出，緊急疏散同棟公寓其他樓層共24人逃生。

經消防人員搶救，火勢在凌晨3時5分控制，消防人員進火場搜索，發現一對林姓夫妻，均年約60多歲，因來不及逃生，二人已燒成焦屍。

消防人員又在另外兩個房間，發現70多歲塗姓男子和60多歲陳姓男子倒在房間裡，均無呼吸心跳，二人經緊急送醫，塗男仍宣告不治，陳男經搶救恢復生命跡象，但情況仍不樂觀。另有同棟公寓住戶徐姓女子和柯姓男子，及車行老闆陳姓女子3人，因吸入部分濃煙，預防性送醫。