高市廢棄商旅晚間傳溶劑異味 環保局開罰6000元

高雄市新興區大同一路晚間8點多傳出疑似油漆等溶劑臭味，引起鄰近居民恐慌，消防局、環保局到場，監測到揮發性有機物，但濃度僅78.3ppm，初步認為是大益商旅頂樓有溶劑滴漏，而不是管線等氣體洩漏，消防局為此出動雲梯車上頂樓探勘，環保局將開罰6000元。。

高市大同一路183巷附近溝渠今晚傳有異味，警消獲報不敢大意，先是灑水稀釋再交由環保局監測周界大氣，由於周邊無工廠，環保局起初懷疑是水溝沼氣，或是住戶使用有機溶劑排到水溝，事後擴大追查，發現大同路179號旁大益商旅頂樓，疑有溶劑沿著牆壁滴漏流到水溝，排除管線氣體外洩。