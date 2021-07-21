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高市廢棄商旅晚間傳溶劑異味 環保局開罰6000元

聯合報 / 記者林保光王昭月／ 高雄即時報導

高雄市新興區大同一路晚間8點多傳出疑似油漆等溶劑臭味，引起鄰近居民恐慌，消防局、環保局到場，監測到揮發性有機物，但濃度僅78.3ppm，初步認為是大益商旅頂樓有溶劑滴漏，而不是管線等氣體洩漏，消防局為此出動雲梯車上頂樓探勘，環保局將開罰6000元。。

高市大同一路183巷附近溝渠今晚傳有異味，警消獲報不敢大意，先是灑水稀釋再交由環保局監測周界大氣，由於周邊無工廠，環保局起初懷疑是水溝沼氣，或是住戶使用有機溶劑排到水溝，事後擴大追查，發現大同路179號旁大益商旅頂樓，疑有溶劑沿著牆壁滴漏流到水溝，排除管線氣體外洩。

環保局表示，這家商旅已無營業，因無法聯絡地主，由消防局出動雲梯車深入頂樓探勘，查明後將依依違反廢棄物清理法第27條告發，裁罰6000元。

高雄市新興區大同一路一處溝渠晚間8點多傳出疑似油漆等溶劑臭味。圖／高市環保局提供
高雄市新興區大同一路一處溝渠晚間8點多傳出疑似油漆等溶劑臭味。圖／高市環保局提供
高雄市新興區大同一路一處溝渠晚間8點多傳出疑似油漆等溶劑臭味，消防局先出動消防車 灑水稀釋。圖／高市環保局提供
高雄市新興區大同一路一處溝渠晚間8點多傳出疑似油漆等溶劑臭味，消防局先出動消防車 灑水稀釋。圖／高市環保局提供
高市環保局初步了解，發現大同路179號旁大益商旅頂樓，疑有溶劑沿著牆壁滴漏流到水溝，傳出異味。圖／高市環保局提供
高市環保局初步了解，發現大同路179號旁大益商旅頂樓，疑有溶劑沿著牆壁滴漏流到水溝，傳出異味。圖／高市環保局提供

廢棄物 高雄市

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