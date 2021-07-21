感情失和疑妻出軌 莽男單刀上門怒砍保險業務員小王

68歲陳姓男子認定妻子與62歲王姓男子出軌，今午到王男上班處「討公道」，王男帶陳到附近公園談判，面對質問沈默不答，被陳拿出預藏鐮刀砍向頭部，血濺當場，送醫治療；警方獲報到場將陳壓制逮捕，依傷害罪嫌送辦。

據悉，陳男自飯店業退休後，與妻子感情失和，分居近兩年，無意中發現妻子與保險業務員王男到日本遊玩，還有相關曖昧對話紀錄，懷疑妻子出軌，今天從家中準備一把鐮刀藏在隨身包包，獨自前往台北市文山區王男上班處要討公道。

王男見陳男找上門，勸其「到外面好好談」，買了兩杯咖啡，兩人到羅斯福路六段一處小公園內談判，陳男憤怒質問，王沈默不答，陳男認定王男默認，從包包裡拿出預藏鐮刀朝王男劈頭砍下，當場血濺公園。

轄區景美派出所獲報趕赴現場，壓制逮捕陳男，將受傷王男送醫治療，陳男對犯行坦承不諱，王男也證實陳男是來談有關妻子出軌一事，警詢後依傷害罪嫌將陳送辦。