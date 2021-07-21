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鑽車縫撞斷直行車騎士3顆牙 男提告不成反被起訴

聯合報 / 記者王怡蓁／新北即時報導

三重一名林姓男子騎車在三和路上，鑽過車縫向右切，導致直行的阮姓女騎士閃避不及，雙方發生車禍，阮女斷了三顆牙，林男四肢擦傷，雙方都互提告過失傷害。新北地檢署今偵結，檢方認定肇責是林男變換車道，未讓直行車先行，因此依過失傷害罪嫌起訴林男，阮女則獲不起訴處分。

檢警調查，林男在去年7月間的中午沿三和路往台北方向行駛，當時前方為紅燈，車又很多，林男稱想騎到機車等待區，因此鑽車縫變換車道，卻沒注意到後方有來車，雙方發生擦撞，人車倒地。

兩名騎士送醫後，林男四肢擦傷，右肩挫傷，阮女則斷了三顆牙，雙方都認為肇責是對方導致，因此互提告過失傷害。

經過新北市車輛行車事故鑑定會鑑定，肇事原因為林男擅自變換車道，且未讓直行車先行。檢方依過失傷害罪嫌起訴林男，不過檢方認為林男曾主動向處理事故的員警自首為肇事者，因此請法院減輕其刑度。

林姓騎士鑽車縫向右切，撞上後方直行車，提告對方過失傷害不成，反被檢方起訴。圖／聯合報系資料照
林姓騎士鑽車縫向右切，撞上後方直行車，提告對方過失傷害不成，反被檢方起訴。圖／聯合報系資料照

車道 車禍

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