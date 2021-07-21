鑽車縫撞斷直行車騎士3顆牙 男提告不成反被起訴

三重一名林姓男子騎車在三和路上，鑽過車縫向右切，導致直行的阮姓女騎士閃避不及，雙方發生車禍，阮女斷了三顆牙，林男四肢擦傷，雙方都互提告過失傷害。新北地檢署今偵結，檢方認定肇責是林男變換車道，未讓直行車先行，因此依過失傷害罪嫌起訴林男，阮女則獲不起訴處分。

檢警調查，林男在去年7月間的中午沿三和路往台北方向行駛，當時前方為紅燈，車又很多，林男稱想騎到機車等待區，因此鑽車縫變換車道，卻沒注意到後方有來車，雙方發生擦撞，人車倒地。

兩名騎士送醫後，林男四肢擦傷，右肩挫傷，阮女則斷了三顆牙，雙方都認為肇責是對方導致，因此互提告過失傷害。