疫情中及時雨 矯正署關懷收容人家庭170戶

矯正署今天指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情下，原處弱勢的收容人家庭，生活更艱困，為此推動「援助方案」提供急難慰問金或生活防疫物資，至今已關懷約170戶。

新聞稿指出，矯正署積極推動「嚴重特殊傳染性肺炎疫情收容人家庭援助實施方案」，對於在監執行收容人父母、子女及配偶因嚴重特殊傳染性肺炎死亡、住院治療、隔離或受疫情影響生活陷入困頓，符合相關資格者，致贈每戶新台幣3000元慰問金，希望透過矯正機關及公益資源結合，關懷扶助收容人家庭。

法務部新聞稿指出，「家庭」永遠是每個人的支柱，對收容人而言，更是協助其將來復歸社會最強而有力的後盾，如何讓收容人在監時感受到政府對於其家庭的照顧而無後顧之憂，進而真心反省改過，出獄後不會再犯，是法務部長蔡清祥上任後念茲在茲的。

面臨疫情的衝擊，蔡清祥責成矯正署擴大辦理弱勢家庭援助方案，結合公益及社會資源，就疫情期間經濟陷入困頓的弱勢家庭，透過家庭訪視、電話關懷，電匯、郵寄等方式，提供急難慰問金或生活防疫相關物資，截至目前為止已關懷約170戶，並仍持續協助收容人申辦中。

另外，全面訪查以瞭解全國各監（所）收容人家庭受到此波疫情之影響程度，提供心理支持及家庭紓困諮詢，迄今已有近千名收容人及家屬接受諮詢服務。

個案部分，高雄女子監獄收容人「小玲」（化名），先是聽聞其住家遭不明貨車撞損，後來獲悉因疫情導致父親李阿伯在鄰近學校門口賣菜的生意一落千丈，更糟的是，今年6月間李阿伯跌倒骨折住院開刀，使得照顧生活起居的重任，落在年僅11歲的兒子「小智」（化名）身上。

獄方在瞭解「小玲」家庭現況後，隨即派員前往李阿伯家裡關懷慰問，除立刻提供急難救助金外，並致贈監獄作業技訓產品布口罩（套）及日常生活物資，以行動傳達雪中送炭的溫暖。在監的「小玲」得知後，感動不已而決心改過，重新做人。