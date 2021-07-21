南投失意男酒後割腕投河 草屯警民合力救阻憾事

南投縣陳姓男子近期因失業返鄉，經濟頓失且無工作，日前酒後鬱悶竟尋短，所幸當地巡邏員警獲報後馳援趕到，與現場民眾將他從溪底水圳救起，並與他聊天安撫，使其情緒穩定將其送醫，親友則相當感謝警方，及時阻止憾事發生。

草屯警分局指出，陳男年約30歲，原本在外縣市從事工程營造工作，近期失業後返回草屯老家，但頓失收入且家中還有高齡祖母需照護，經濟壓力龐大，15日午後在家飲酒越喝越鬱悶，竟試圖割腕，並到北勢北投新圳大排投水欲輕生。

所幸，陳男墜落溪底水圳後被人及時發現，並通報警方，而草屯警分局豐城所獲報後，隨即通知在線上巡邏的所長俞冠丞、警員李振豪馳援，俞、李2人到場，以投放救生圈及救生衣方式，與當地民眾共同救援，總算成功將陳男拉上岸。

草屯警分局表示，陳男被救起後，心情仍相當低落，俞、李2人便在旁關懷瞭解，與其聊天懇談並安撫，同時通報親友，待其情緒較穩定後，便由親友陪同就醫，而警員的及時救援和協助，阻止憾事發生則讓陳男家屬相當感激。

草屯警分局長康健浚也肯定俞、李2員作為，他說，落實勤務伸援，更秉持同理心主動關懷需協助民眾，避免憾事發生，值得肯定；而生活沒有過不了的難關，有情緒困擾或問題除可向親友求助，也能尋求專業醫療或撥打「1925」專線協助。

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