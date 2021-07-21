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老翁開車後懸擦撞女騎士 知名女藝人妹妹提供畫面

聯合報 / 記者翁至成／台北即時報導

台北市南港區一名82歲劉姓老翁，昨日下午開車時不慎擦撞後方女騎士，導致她當下直接「犁田」連人帶車倒地，沒想到劉翁不但沒下車查看，反而駕車離去，涉嫌肇逃。警方獲報立刻調閱路口監視器，惟公家監視器有視角問題，所幸後來有熱心民眾提供行車記錄器，讓事發當下得以曝光。

警方調查，劉翁20日下午3時20分駕駛自小客車行經南港路一段，與同向40歲王姓女騎士發生碰撞，劉翁當下未停車處置，反而駛離；王女右手、腳多處擦挫傷，就醫後無大礙。

據了解，劉翁不是當地人，他稱不熟路況，當下邊開車邊看路，不知道有擦撞情事，沒有感覺到發生車禍；不過行車記錄器拍到劉翁汽車右後懸擦撞到王女，王女報案時也直說「對方沒有留下來」。

據悉，該熱心民眾是一位知名女藝人的妹妹，事發當下正巧行經對向車道，目睹一切過程，發現駕駛竟疑似肇逃，隨後「掉頭」協助傷者，並熱心提供行車記錄器。

南港警方呼籲，若發生車禍，肇事雙方皆需停車查看，縱使輕微擦撞，仍不可擅自離去。若涉嫌肇逃，除了依道交條例第62條，處新臺幣1000元以上3000元以下罰鍰、吊銷駕照，另可依刑法第185條之4規定：駕駛動力交通工具肇事，致人死傷而逃逸者，處1年以上7年以下有期徒刑送辦。

台北市南港區一名82歲劉姓老翁，昨日下午開車時不慎擦撞後方女騎士，沒想到劉翁竟駕車離去，涉嫌肇逃。圖為示意圖，非新聞當事地點。記者許正宏／攝影
台北市南港區一名82歲劉姓老翁，昨日下午開車時不慎擦撞後方女騎士，沒想到劉翁竟駕車離去，涉嫌肇逃。圖為示意圖，非新聞當事地點。記者許正宏／攝影

行車記錄器 監視器 車禍

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