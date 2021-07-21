快訊

烟花颱風持續增強 氣象局：北台灣風雨愈晚愈明顯

大陸河南遭遇極端暴雨成災 蔡英文表達慰問與關切

聽新聞
test
0:00 / 0:00

挺自家打火兄弟 義消壽司店老闆送餐打氣又打折

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導

台南官田義消毛昶順近日在永康區開壽司店，深知打火兄弟近來救災防疫工作兩頭燒，今中午特別製作一批壽司料理，讓辛苦出勤的打火兄弟們補充體力，毛昶順的貼心，更讓打火弟兄們直說真的很貼心。

毛昶順投入打火救災多年，身為壽司師傅的他本月初在永康區東橋一路開設181壽司，警義消憑服務證到店裡消費，就打9折優惠。

毛昶順今天中午親製20份壽司便當，送到消防局第五救災救護大隊，大隊部人員、大橋專救責救護及大橋特搜隊，隊員們喜出望外，開心享用外也祝毛昶順壽司店生意興隆。

第五大隊大隊長邱淵明表示，疫情嚴峻期間，消防、救護人員全力投入抗疫及救災工作，希望能將疫情早日控制減緩，承受莫大的心理壓力，感謝毛昶順熱情贊助，慰勞消防人員疫情期間的辛勞努力。

在台南永康區開壽司店的義消毛昶順（中）親製壽司便當，為辛苦出勤打火兄弟們補充體力。記者謝進盛／翻攝
在台南永康區開壽司店的義消毛昶順（中）親製壽司便當，為辛苦出勤打火兄弟們補充體力。記者謝進盛／翻攝

壽司 疫情

延伸閱讀

消防員殉職層出不窮 基層安全問題監委立案徹查

瑞芳觀海亭成危樓要拆除 擬闢成救災道路

毛昶順、毛祺勝兄弟身兼義消 送手作壽司給消防員打氣

誰移開台61線觀海大橋交維？ 43分鐘空檔「坑」車輛

相關新聞

老翁不適借旅社盥洗後不見人影 警消急破門驚見已OCHA

家住嘉義縣民雄的75歲劉姓老翁，昨天下午3時許，行經大林鎮東方旅社時，突然覺得身體不適，向店家請求入住盥洗，業者久未見老...

3級警戒還未解封 雲林役男檢舉長官室內抽菸反吃3大過

雲林縣一名在北港鎮公所服役的蔡姓替代役男，6月間發現北港鎮長及里長於辦公廳內拉下口罩抽菸談話，他表示自己曾多次出言相勸，...

影／三級防疫國道超速突破7千件 飆速302公里扣牌6月

三級防疫期間高速公路車流減少三至五成，不少人趁此空檔飆車，甚至飆到302公里，國道警方從5月中旬至昨天為止，針對超過速限...

挺自家打火兄弟 義消壽司店老闆送餐打氣又打折

台南官田義消毛昶順近日在永康區開壽司店，深知打火兄弟近來救災防疫工作兩頭燒，今中午特別製作一批壽司料理，讓辛苦出勤的打火...

重金屬超標地下水冒充埔里泉水謀暴利 黑心業者遭訴

彰化縣溪湖鎮巫姓加水站業者在溪湖鎮一處舊豬舍旁和鐵皮屋內的舊水井抽地下水，再以淨水設備處理後，以加水車送到各加水站販售，...

量身定做！ 新營警獲贈「警用」口罩足感心

艾一科技公司今捐贈2000片印有「Police」字樣的藍色警察專用口罩，讓員警在協助防疫工作，守護民眾之餘，也感受到企業...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。