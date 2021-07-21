挺自家打火兄弟 義消壽司店老闆送餐打氣又打折

台南官田義消毛昶順近日在永康區開壽司店，深知打火兄弟近來救災防疫工作兩頭燒，今中午特別製作一批壽司料理，讓辛苦出勤的打火兄弟們補充體力，毛昶順的貼心，更讓打火弟兄們直說真的很貼心。

毛昶順投入打火救災多年，身為壽司師傅的他本月初在永康區東橋一路開設181壽司，警義消憑服務證到店裡消費，就打9折優惠。

毛昶順今天中午親製20份壽司便當，送到消防局第五救災救護大隊，大隊部人員、大橋專救責救護及大橋特搜隊，隊員們喜出望外，開心享用外也祝毛昶順壽司店生意興隆。