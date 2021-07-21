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老翁不適借旅社盥洗後不見人影 警消急破門驚見已OCHA

聯合報 / 記者莊祖銘卜敏正／嘉義即時報導

家住嘉義縣民雄的75歲劉姓老翁，昨天下午3時許，行經大林鎮東方旅社時，突然覺得身體不適，向店家請求入住盥洗，業者久未見老翁下樓驚覺有異，入門後才發現老翁已失去呼吸心跳，檢警今相驗判定死因爲心肌梗塞

業者表示，劉男昨天下午3時許，騎機車行經旅社前，表情痛苦，要求坐在一樓沙發休息，並表示願意負擔200元借用樓上房間盥洗。

時隔許久，遲遲未見二樓休憩的劉男下樓，業者警覺不對，進入劉男房間後驚見其臉色蒼白倒臥床鋪，早已失去呼吸心跳，急忙撥打119求救。

大林分隊到場後緊急對其實施CPR及AED，並送往大林慈濟醫院，無奈到院前仍搶救無效，下午4時53分宣告不治，院方對其PCR檢測呈陰性。

據了解，劉姓男子與兒子同住民雄頂寮村，務農維生，患有慢性病，昨天隻身前往大林慈濟醫院回診，但並未向家屬並未交代；老翁生前並未打過疫苗，檢警今天相驗，判定死因爲心肌梗塞。

75歲劉姓男子昨天晚間3時行經大林東方旅社，因身體不適向業者請求入住盥洗。記者莊祖銘／攝影
75歲劉姓男子昨天晚間3時行經大林東方旅社，因身體不適向業者請求入住盥洗。記者莊祖銘／攝影
警消對劉姓男子CPR，並用AED搶救，無奈到院前仍宣告不治。記者莊祖銘／翻攝
警消對劉姓男子CPR，並用AED搶救，無奈到院前仍宣告不治。記者莊祖銘／翻攝
警消對劉姓男子CPR，並用AED搶救，無奈到院前仍宣告不治。記者莊祖銘／翻攝
警消對劉姓男子CPR，並用AED搶救，無奈到院前仍宣告不治。記者莊祖銘／翻攝

心肌梗塞 慢性病

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