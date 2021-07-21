「芬迪哥」第三隻手竊千元大鈔 廟東夜市攤商遭殃PO網

台中市知名的廟東夜市驚傳竊案！一名黑衣男子徒步靠近復興路的菱角酥攤，趁店員不注意，左手竊取零錢盒內一張千元大鈔，塞進褲子口袋後徒步離開，店家事後調閱監視器察覺遭竊，昨報警。由於男子穿著品牌圖騰衣，店家將「芬迪哥」竊取過程影像放到網路，供其他攤商店家指認。

廟東夜市靠近復興路的菱角酥攤販，羅姓老闆盤點發現零錢盒短少一千元，昨(20日)調閱店家監視器發現，一名身著品牌圖騰的「芬迪哥」，第三隻手不乾淨，老闆氣得報警，損失一千元。

店家將監視器與照片放到臉書社群「台中人大小事」，畫面清楚拍下，前晚(19日)6時許，一名黑衣男子徒步靠近攤位搭話，黑衣男趁店員不注意，左手伸向攤販檯面上的零錢盒，並將一張千元大鈔塞進自己褲子口袋，前後犯案過程不到10秒鐘，男子得手後假借與旁邊攤商聊天，徒步離開。