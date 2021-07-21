幫忙報復！健身教練埋伏暴打北市小資女　她鼻樑險斷

擔任健身教練的29歲林姓男子，為替女友排解糾紛，及一名學生的債務問題，日前趁31歲賴姓女子外出倒垃圾時，衝上前將其拽回住處毒打，導致其臉部受傷、鼻樑差點斷掉，還搶走賴女手機及平板電腦；轄區警方獲報介入偵辦，案發24小時內迅速在林男住處將其查獲到案，其對犯行坦承不諱，警詢後依強盜、傷害罪嫌移送台北地檢署偵辦。

警方調查，林男平時擔任一對一健身教練，其女友與賴女是前室友關係，先前同住時因借貸問題鬧上法院，判決結果不如林男女友預期；從事服務業的賴女，其老闆恰好是林男學生，曾向林男抱怨出借賴女5萬元，卻只還了幾千塊，心有不滿。

林男為替女友、學生洩憤，私下掌握賴女住址，7月19日晚上7時許在台北市文山區羅斯福路五段賴女住處旁等候，趁賴女出門倒垃圾時，趁隙上前抓住賴女，將其拽回屋內，壓在地上毒打，導致賴女臉部受有多處擦挫傷，鼻樑也差點被打斷，事後十分腫痛。

林男一陣痛毆後，將賴女家中手機、平板電腦等物品搶走並離去，轄區文山二分局警方接獲報案後，昨天下午5時許循線在信義區信義路六段林男住處查獲林男，他見警方找上門，坦承為友出氣動粗，全案詢後依強盜、傷害罪嫌送辦。