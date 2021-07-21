高中妹遭阿兵哥拐拍私密片　畫面流百人群組還登成人網

16歲高中少女小君（化名）在網路認識23歲林姓阿兵哥，小君在林男哄騙下拍攝自慰影片，但林卻將小君影片分享在有300多名同好的LINE群組，群組裡的謝姓男子拿著小君自慰片恐嚇，要求小君再拍一部給他觀賞，謝男被小君拒絕後不滿，將畫面上傳成人網站，高雄地檢署偵結，依違反兒童及少年性剝削條例起訴謝男、林男。

檢方調查，在金門服役的林男，2019年在臉書與小君互加好友，正值16歲青春年華的小君，不敵林的花言巧語，在林的利誘下，自己拍下多部自慰影片給林觀賞，沒想到林拿到影片後，卻將畫面傳到有300多人的LINE群組，供群組內的同好觀賞。

群組成員之一的謝男後來私訊林男，拿到其他影片後，還取得小君的聯絡方式，前年10月22日晚間，透過臉書私訊小君，要脅小君另外拍攝幾部自慰影片給他觀賞，如果不願意就將手邊有的影片傳給父母及親友。

小君父親察覺女兒神情有異，詢問下才知道遭謝男威脅，介入後順利阻止謝男惡行，沒想到謝沒拿到影片，竟將之前林男傳給他的影片，上傳至知名成人網站「85TUBE」，標題打上「高中妹妹ＸＸ」提供網友欣賞，氣得小君父親衝到警局報案。