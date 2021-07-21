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8旬阿嬤路旁哭得好傷心 記憶退化以為老伴剛走找警訴苦

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市蕭姓阿嬤與丈夫牽手數十年，蕭嬤丈夫早在數年前已過世，不過蕭嬤近來疑因高齡導致身體退化，有失智的情形，本月已有2次突然在路邊嚎啕大哭的狀況，轄區警員前往關心時，蕭嬤都聲淚俱下的向警員表示，「老伴剛走，她很傷心」，警員只能耐心安撫，並通知蕭嬤女兒，要多關心母親的狀況。

台中市第六警分局工業所表示，蕭姓阿嬤已高齡82歲，與丈夫感情很好，婚姻維持數十年，不過蕭嬤的丈夫早在數年前已經過世，但本月初、月中已經陸續接獲2起，蕭嬤在路旁嚎啕大哭，引發市民前往關心後，通知警方到場的案件。

本月12日工業所警員鍾承勳、洪逸婷巡邏經過南屯區工業區28路、向上路時，又看到蕭姓阿嬤在路旁嚎啕大哭，身旁還有一名市民在安撫關心，兩警見狀也前往協助，並耐心聽著阿嬤訴苦，蕭嬤向警方透露自己對丈夫的感情，以及丈夫怎麼突然就離開她，讓她一時悲從中來，才會在路邊哭泣。

警方聯絡阿嬤女兒後，蕭嬤女兒說，媽媽年紀已大，父親已離世多年，不知為何最近媽媽都會突然傷心，以為爸爸才剛離世，可能是身體退化，有記憶力不佳、失智的狀況，也非常感謝轄區警員，一有發現母親的狀況，就協助安撫，還幫忙聯絡家人帶回。

第六警分局表示，疫情期間民眾長時間悶在家中，難免陷入負面情緒的泥淖中，若家中又遭逢變故，恐怕是雪上加霜，民眾可撥打疫情心理諮詢專線1925（依舊愛我）尋求協助，遇有急難時，警方也會本於人民保母職責，適時伸出援手協助民眾度過難關。

台中市八旬蕭姓阿嬤的丈夫已離世多年，不過最近蕭嬤疑因記憶力退化，以為丈夫剛離世，常在路旁嚎啕大哭，本月轄區的派出所已獲報2次前往查處，並聯絡阿嬤家人帶回。圖／第六警分局提供
台中市八旬蕭姓阿嬤的丈夫已離世多年，不過最近蕭嬤疑因記憶力退化，以為丈夫剛離世，常在路旁嚎啕大哭，本月轄區的派出所已獲報2次前往查處，並聯絡阿嬤家人帶回。圖／第六警分局提供
台中市八旬蕭姓阿嬤的丈夫已離世多年，不過最近蕭嬤疑因記憶力退化，以為丈夫剛離世，常在路旁嚎啕大哭，本月轄區的派出所已獲報2次前往查處，並聯絡阿嬤家人帶回。圖／第六警分局提供
台中市八旬蕭姓阿嬤的丈夫已離世多年，不過最近蕭嬤疑因記憶力退化，以為丈夫剛離世，常在路旁嚎啕大哭，本月轄區的派出所已獲報2次前往查處，並聯絡阿嬤家人帶回。圖／第六警分局提供

阿嬤 疫情

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