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感謝善化警防疫辛勞 慈濟基金會蔬食餐送暖
台南市善化警方疫情以來奔波投入各項防疫勤務，慈濟慈善事業基金會善化聯絡處，今中午致送蔬食餐盒116份、刻名環保筷217雙給善化警分局同仁，感謝第一線警察同仁辛勞。
善化警分局長歐祖明特頒贈感謝狀致謝，由慈濟基金會善化聯絡黃惠師姐代表接受，警方並向主動無償供應蔬食餐盒的師兄、師姐們表達敬意和感謝，謝謝他們讓善化分局同仁得以活力滿滿的推動各項防疫工作。
黃惠師姐表示，抱著感恩的心來感謝善化警分局所有警察同仁的辛勞，在疫情嚴竣期間，對於大型疫苗施打站防疫工作盡心盡力，把現場秩序及周邊交通治理的很好，讓臺南市民得到更安全、更周全的保護，使疫苗注射得以順利進行。
歐祖明說，本次茹素活動兼顧環保、健康、防疫等正念面向，廣受分局同仁踴躍響應，可以說是本分局有史以來，員警參與蔬食活動人數最多的一次，成效最為顯著。
警方也呼籲，雖然目前是微解封，但仍是三級警戒狀態，防疫工作萬萬不可鬆懈。
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