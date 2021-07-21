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羅東夜市店家疑開放內用 負責人辯3友人外食帶進來
宜蘭縣羅東夜市一間小吃店，昨天晚上8點多遭人檢舉，疑似違規內用的情形，警方獲報處理，針對店家和3位民眾的行為製單，並函報縣府衛生局，每人依傳染病防治法，最高恐挨罰1萬5千元。
64歲張姓婦人5月在羅東夜市開業，販賣魯肉飯、蚵仔煎、藥膳排骨等小吃。其友人68歲張男、41歲朱男、56歲江男昨晚買了東西後，就來到店內用餐，附近民眾看到後，隨即向警方檢舉報案。
警方表示，店家的桌上擺放菜類、飲品，疑似違反宜蘭縣政府禁止內用的防疫規定，當場依規定現場錄影、錄音，以及填報稽查違規通知單，並函報衛生局依法認定裁罰。
小吃店業者澄清，店內營業未開放內用，也貼出禁止公告，同時以桌子圍擋，提醒消費者只能外帶。她也說，3名友人的餐點是從外面買來吃的。
宜蘭縣政府公告防疫措施，縣轄餐館業、便利商店業、超級市場、百貨公司、量販店、烘焙業、美食街、連鎖加盟店、夜市、市場、商圈或其他相類似提供現場餐飲的營業場所，一律禁止內用到三級警戒降級為止，違者可依傳染病防治法，處3千元到1萬5千元。
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