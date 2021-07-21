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打過第一劑疫苗不怕染疫 高雄男邀3友人打麻將挨罰
高雄市路竹區67歲戴姓男子疑因疫情期間太無聊，晚上邀3名友人到家中打麻將，附近鄰居聽到麻將聲覺得太吵報警，警方到場時，戴男辯稱，因友人都已打過第一劑疫苗，才深夜找來打麻將，警方還是依違反傳染病防治法開單舉發，移請高雄市衛生局裁罰。
湖內警分局路竹所本月18日晚間9時許獲報，路竹區延平路附近有民宅在打麻將，聲音太大妨礙鄰居安寧，警方到場確實聽到麻將聲，敲門由屋主戴男帶領進屋，發現屋內另有林姓男子（79歲）、郭姓男子（64歲）、戴姓男子（42歲）等3人坐在客廳擺放的麻將桌旁，桌上有麻將牌，但未有賭博行為。
戴男心虛向警方坦承，因太過無聊，且想說自己已打過第一劑疫苗，染疫風險降低，才會找也已打過疫苗的朋友一起打麻將解悶，沒想到還是被發現開單。
警方聽完再三提醒，雖然國內疫情趨緩，三級警戒期間還是禁止打麻將、撲克牌、桌遊等所有非必要集會，違者可依傳染病防治法開罰6萬以上、30萬以下罰鍰。
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