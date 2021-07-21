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積欠債務侵入住宅行竊7萬元 台南警案發後15小時逮人

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

疫情趨緩，住宅竊案又死恢復燃，民眾要提高注意。40歲林姓男子因積欠債務，昨天清晨騎機車伺機行竊，他涉嫌進入台南市中西區陳姓被害人住處行竊後逃逸，警方接獲報案後，以車追人，在案發後約15個小時約談林到案，警詢後依竊盜罪嫌函送南檢法辦。

陳姓被害人昨天清晨7點30分要出門上班時，發現原本放置客廳一樓皮夾內現金，及放於信封袋現金袋現金不翼而飛，向轄區派出所報案。

警方獲報後前往調查，調閱附近多部監視器後，查出作案嫌犯騎機車到附近，並以車追人，查出40歲林姓男子涉嫌重大，昨天深夜11點多約談到案。

林供稱，因欠人債務，到竊案現場附近，逐戶探視未關門住戶進入行竊，所得贓款7萬元已清償債務。

林姓男子涉嫌住宅竊案，被警方法辦。圖／讀者提供
林姓男子涉嫌住宅竊案，被警方法辦。圖／讀者提供

債務 監視器 疫情

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