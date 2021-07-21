疫期執勤壓力倍增...有警甚至失眠 身心狀況成課題

疫情期間警察除治安、交通外，兼負防疫重任，執勤壓力倍增，面對龐大精神壓力，可能使員警生活受影響，如失眠、無力、焦慮等，警政署疫情爆發不久即通令全國警機關著手調查，關懷員警身心狀況，台北市警局也表示，除員警各自到診所諮商，市府、警局也都有多元諮商管道，既免費也將落實確保個資。

台北市萬華區曾是疫情重災區，市警局統計，疫情三級警戒前，該轄接獲死亡案量，每月平均約為8.7件，5月15日疫情三級警戒後，半個月就有18件，6月23件，7月至今19件。

雖疫情前民眾未必每逢親友離世就會報警，但實際上疫情後死亡案量的確明顯增加，承辦員警不僅須將防護裝備全副武裝，面對民家生死頻率也增高，執勤壓力隨之增加。

尤其派出所員警常是接觸民眾的前線人員，疫情期間須面對繁重勤業務，執勤期間也會對疫病產生恐懼，增加心理負擔。台北市警局表示，警政署5月19日即通令各地警機關，調查關懷員警有無因疫情影響身心健康的情況，過去兩個多月期間，台北市共3人受到關懷。

如台北車站5月22日有一名街友不滿未戴口罩遭警告發，情緒失控之下持刀砍傷員警，第一時間十分擔心有染疫問題，所幸事後檢測結果皆呈陰性；市立聯醫仁愛院區6月初發生確診病患傷人逃跑案件，最先趕赴現場的員警因與該病患接觸，事後格外擔心染疫問題；另有1名基層員警因執勤壓力大，產生失眠症狀，主動提出心理重建、諮商需求，後續皆已平復、恢復正常。

台北市警局表示，市政府及警局皆有相關諮商資源，能為員警諮商輔導、轉介就醫，如警局設置的「謝老師愛心園地」，諮商過程將藉傾聽，協助釐清困擾源頭，再給予正面方向及建議，另也有外包心理治療所可提供醫療資源，精神問題往往缺乏病識感，若員警發現自身可能有情緒或精神問題，應及時透過相關管道索取資源。